El local de Vigo que ha revolucionado la vida de playa de Alcabre con sus arroces y cócteles

Los termómetros ya superan los 30 grados en Vigo y sus vecinos y vecinas ya acuden a sus playas de confianza para disfrutar de la brisa del mar y de un buen baño. O Vao, Samil y Alcabre se vuelven las zonas más frecuentadas y sus locales de hostelería un punto de encuentro para disfrutar de buena comida y bebida.

La vida de playa no se entiende sin la hostelería y en Alcabre hay un local que ha revolucionado la oferta gastronómica del barrio con una apuesta tan única como arriesgada en la ciudad. Con apenas un año de trayectoria, O Peirao de Alcabre & Buda Beach Club se ha convertido en un esencial del litoral vigués.

Se trata de un establecimiento único, con dos identidades que destacan por su calidez en el trato y calidad del servicio. Por un lado, O Peirao de Alcabre, un asador y arrocería, que cuenta con horno de brasa y las mejores recetas valencianas. Por otro, Buda Beach Club, un espacio 'chillout' donde disfrutar de míticos cócteles como piña colada o mojito.

A su cargo está Borja Veiga, también propietario de La Bodeguita de Ari. De familia hostelera y con más de 20 años en el sector, se crió entre la barra y la cocina de los establecimientos de su abuelo y sus padres. Veiga es nieto del mítico hostelero de la Movida Viguesa de los 80, Pucho García, dueño de locales como Mimbre, Casablanca o Boni.

Borja Veiga, dueño de O Peirao de Alcabre & Buda Beach Club Treintayseis

"Llevo bastantes años con negocios propios y (la idea de O Peirao de Alcabre & Buda Beach Club) surgió de viajes que hice hace dos años por Mallorca, Ibiza, Valencia, Benidorm", explica el hostelero vigués, que se inspiró en los locales de playa del Mediterráneo para plantear en Vigo un "sistema de negocio similar a lo que se ve allá".

Año de consagración

Borja abrió O Peirao de Alcabre & Buda Beach Club en julio de 2025. La acogida fue estupenda por parte de los vecinos y vecinas de Vigo, pero tan sólo pudo disfrutar los meses de verano. El mal tiempo le obligó a cerrar el local hasta marzo de este año.

Para ello, cuenta con la ayuda de Rubén. De esta forma, Borja se encarga de la restauración y cede a Rubén la coctelería. "Empezó este año, para tener un poco más organizado el tema del chillout", explica el propietario, que encuentra en la búsqueda de personal de confianza una de las mayores dificultades de su trabajo.

Rubén, encargado de Buda Beach Bar Treintayseis

Este año comenzaron la temporada en marzo. "Tenemos un poquito más de margen y tiempo que lo que hicimos el año pasado", apunta Borja, que espera consolidar su negocio en los próximos. Para ello, tiene planteado ampliar su oferta y contar con una carta de brunch, así como una programación de conciertos y diversos eventos.

Arroces valencianos

Los cócteles y el espacio son los dos grandes atractivos de O Peirao de Alcabre & Buda Beach Club. Preparan más de cien combinados por día, especialmente sábados y domingos, así como días puntuales entre semana. Rubén y Borja esperan mantener y mejorar estas cifras durante los meses de verano.

Mojitos de sabores, piña colada y daiquirí son algunos de los clásicos más demandados. Ante este éxito, Borja también tiene pensado organizar sesión vermú a partir de julio "si todo va bien". "Si en septiembre el tiempo deja, pues en septiembre también", añade.

Ahora bien, la comida tampoco puede faltar en O Peirao de Alcabre. Borja elaboró toda la carta, que con la llegada del verano modificará para incluir algún plato "más fresco". Los arroces valencianos son su especialidad, aunque destaca también los hornos de brasa HB con los que prepara pescados y carnes a la brasa.

Sin duda, Borja ha creado un ambiente con el que disfrutar de la comida y de la bebida durante todo el día. "Buscamos que puedas venir desde cuando iniciamos el brunch, desde desayunar con musiquita en directo, hasta comer, tardeo, cena y copa; que puedas estar todo el día aquí", resume el hostelero.