Así es la mejor tapa de Vigo: sabores peruanos y técnica gallega

El restaurante Chemin de Fer se ha alzado con el premio a la mejor tapa de Vigo en la edición 2026 de O Petisquiño gracias a su propuesta "Cornavallada do Perú". El establecimiento sumó además un segundo reconocimiento al hacerse con la mención a la tapa más golosa por "CasinuM".

Su chef, Andrés Alonso, recibió el galardón con visible emoción tras años participando en el certamen. "Estamos muy contentos. Llevamos muchos años presentándonos y siempre conseguíamos algún premio, pero esta es la primera vez que logramos el máximo reconocimiento", explica a Treintayseis.

Alonso, que se define como "un veterano del concurso", reconoce que en anteriores ediciones siempre se quedaban a las puertas del triunfo. "Siempre dábamos en el palo", señala satisfecho por un premio que culmina una larga trayectoria en uno de los certámenes gastronómicos más destacados de la ciudad.

El resto de premiados fueron Costera MX, que obtuvo el segundo premio con "El atún que quería ser ceviche"; NH Collection, en tercer lugar, con "Alcachofa rellena de mejillón, yema curada y crema de almendras"; y Konvini, que se hizo con la cuarta posición gracias a "Outra vaca no millo".

En el apartado de menciones especiales, Sota logró el premio a la tapa más popular con "Biribiri"; el accésit a la mejor tapa de mar fue también para la propuesta de Costera MX; la tapa más "riquiña" recayó en As Lolas por "Pack choi de mejillón"; y el premio al mejor maridaje fue para Trepia con "100 por cen galega".

Durante la entrega de premios, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, felicitó a los participantes por su "trabajo excepcional" y destacó el alto nivel de la gastronomía local, del que O Petisquiño es una muestra. Asimismo, valoró el trabajo de todos los profesionales que forman parte de los establecimientos hosteleros de la ciudad por convertirse en auténticos embajadores de Vigo durante todo el año.