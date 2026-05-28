Abre en Vigo el restaurante coreano que triunfa en Santiago: "Queremos presentar comida coreana auténtica"

El Camino de Santiago es más que turismo. Los peregrinos se enamoran del país durante su travesía y algunos de ellos incluso deciden mudarse a Galicia. Es el caso de Yoon, natural de Corea del Sur, que se mudó a la capital gallega en 2016. Allí, ha cosechado un éxito indiscutible con sus restaurantes, cuya propuesta llega este fin de semana a Vigo.

NuMaru aterriza este sábado 30 de mayo en Vigo, cuando se celebrará su "gran apertura". Un nuevo paso en la trayectoria de Yoon, que ya cuenta con tres restaurantes en Santiago de Compostela. Una propuesta gastronómica única que ya ha sido recomendada por la Guía Repsol.

El restaurante de Vigo supone la primera aventura de NuMaru fuera de la capital. La primera toma de contacto con los vigueses y las viguesas será la inauguración de este sábado, donde realizarán una degustación especial: por cada bebida, los clientes podrán elegir una tapa gratuita.

"Queremos presentar comida coreana auténtica a los vecinos de Vigo", afirma Yoon a Treintayseis, quien recuerda que cuenta con clientes habituales de la ciudad olívica y de Pontevedra en sus restaurantes de Compostela: "Siempre me preguntan: '¿Cuándo vas a montar en Vigo? ¿Y en Pontevedra?'".

Para Yoon, es todo un "sueño" montar en Vigo. El local olívico será una mezcla entre sus restaurantes de Mestre Mateo y Vista Alegre: "Va a tener nuestro pollo especial, que combinaremos con la gastronomía más tradicional de nuestro segundo local".

Pollo Buldak es uno de los platos que compondrán la carta de NuMaru en Vigo, donde tampoco faltará su famoso cerdo marinado picante. Las reservas ya están abiertas para disfrutar de la apertura: "Estamos muy felices e ilusionados de poder ofrecerles la mejor comida coreana de Galicia", señalan en redes sociales.

Interior del nuevo restaurante de NuMaru en Vigo Cedida

El NuMaru de Vigo estará ubicado en Plaza Independencia, en el número 3 de Rúa Girona. Allí, el equipo de Yoon y Kim servirán los mejores platos coreanos entre las 13:00 y las 16:00 horas al mediodía, y entre las 19:30 y las 22:00 horas por la noche. Tras la inauguración de este sábado, abrirán cada semana entre martes y sábado.

De peregrino a hostelero

Yoon se instaló en Compostela en 2016, tras enamorarse de Galicia durante sus tres travesías por el Camino de Santiago. El hostelero llegó con su pareja, Kim, con quien decidió apostar por crear un restaurante coreano.

Nada más instalarse en la capital gallega, abrieron un albergue, pero pronto se dieron cuenta que la comida era su camino. Su objetivo era "compartir gastronomía coreana auténtica": "Vienen muchos coreanos a Santiago y quieren presentar su comida a los amigos que hacen por el camino".

Yoon y Kim desconocían cómo reaccionarían los compostelanos a una cocina tan lejana, y es que tampoco se habían dedicado nunca a la hostelería. Él trabajaba en una empresa del sector de la salud en Corea y la actual cocinera era enfermera de profesión.

"Solo puedo dar las gracias, porque desde el primer día de inauguración en Santiago vino muchísima gente", asegura Yoon, que recuerda que tuvieron que "espabilar" para atender con calidad tanto a los vecinos de Santiago de Compostela como a los peregrinos.

Kim se encarga de elaborar los platos de NuMaru, mientras que Yoon está al frente de la sala. Sobre su gastronomía, el arroz es imprescindible, así como las verduras y los caldos. Además, en una entrevista con Quincemil, destacó que las raciones son "abundantes" y "generosas", como sucede en la cocina gallega.