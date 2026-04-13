La mejor hamburguesa gourmet de España se cocina en Vigo
El chef de una reconocida hamburguesería de Vigo ha alcanzado el primer puesto en Burger Masters, el Campeonato Nacional de Hamburguesas Gourmets by Arcecarne
La hamburguesería viguesa La Pepita se ha alzado con el premio a la Mejor Hamburguesa de España en Burger Masters, el Campeonato Nacional de Hamburguesas Gourmets by Arcecarne.
El certamen reunió a siete chefs profesionales, que tuvieron que elaborar cuatro hamburguesas idénticas en un máximo de 20 minutos utilizando carne del catálogo de Arcecarne. El jurado valoró aspectos como el punto de cocción, la jugosidad y el sabor de cada propuesta.
El galardón fue para el chef Santiago Salgueiro, de La Pepita, que logró imponerse al resto de participantes con su elaboración.
La Pepita abrió sus puertas en Vigo en 2012, cuando las hamburguesas todavía eran una novedad y, años más tarde, ha conseguido posicionarse como uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad.