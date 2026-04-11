El restaurante de Vigo que hace de la brasa su estrella: once años reinventando la hostelería en el Casco Vello

Hace once años, uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad abrió sus puertas con un objetivo claro: cambiar el estilo de vida de sus propietarios. En 2015, un grupo de socios decidió dejar atrás el mundo de la noche para adentrarse en la gastronomía. "Teníamos el Dolce Vitta, pero queríamos formar nuestras familias y los horarios no eran los adecuados", explica Omar Fares, uno de los dueños.

Así nació La Central Gastro, un restaurante ubicado en la Plaza de la Constitución, en pleno Casco Vello de Vigo. "Nos surgió la oportunidad y decidimos aprovecharla", recuerda Omar, quien define el proyecto como "faraónico", enmarcado además en pleno resurgimiento del Casco Vello.

La Central Gastro nació como un local estratégico tanto por su ubicación como por su concepto: un espacio de gran tamaño, poco habitual, y con una apuesta clara por la modernidad, tanto en lo estético como en lo gastronómico. "Queríamos un local que pudiera abarcar toda la hostelería diurna, desde el aperitivo de media mañana hasta la primera copa de la noche", señala su propietario. Esta tendencia, que funcionó muy bien en sus inicios, se vio alterada por la pandemia, que impulsó el "tardeo" en detrimento de las copas de medianoche.

A ello contribuye también la privilegiada orientación de su terraza, orientada al sur, lo que permite disfrutar de más horas de sol por la tarde y la convierte en un espacio agradable incluso en invierno.

Innovación, pero con respeto por los clásicos

La carta, inicialmente centrada en la innovación y la modernidad, tuvo que adaptarse parcialmente a las demandas del público. La ubicación estratégica del local hace que La Central reciba un importante flujo de turistas -alrededor del 50 % de su clientela anual, según Omar-, lo que ha llevado a incorporar platos típicos de la gastronomía gallega, como el pulpo o los mejillones. "Tenemos una sección dedicada a 'Los clásicos gallegos' e innovamos en el resto", explica.

Aun así, el equipo mantiene firme su compromiso con la creatividad. "Tenemos la responsabilidad de ser fieles a nuestra esencia y ofrecer una propuesta diferente al comensal vigués", afirma el hostelero, destacando también la fidelidad de muchos de sus clientes habituales.

El local cuenta, además, con espacios versátiles pensados para eventos. "Tenemos un espacio espectacular que llamamos 'el salón privado', con capacidad para 14 personas y música independiente, ideal para celebraciones. En el comedor principal podemos acoger hasta 45 comensales, y también hemos organizado prebodas o cócteles", detalla.

La parrilla, la gran protagonista

En La Central, el producto es el eje central de su propuesta. "En la hostelería actual hay muchos problemas derivados del auge de la quinta gama. Nosotros tratamos de renunciar al 99,9 % de estos productos", explica Omar. El restaurante cuenta con un equipo de siete personas en cocina y apuesta por elaborar prácticamente todo desde cero. "Cuando trabajas la materia prima desde el inicio, la calidad es excepcional", asegura.

El compromiso con el producto local es otra de sus señas de identidad, con especial atención a pescados procedentes de la lonja de Vigo y de las rías cercanas. "Se nota cuando los productos son de calidad y se cuidan", añade.

Pese a contar con una carta amplia y variada, la parrilla se ha convertido en la gran estrella del restaurante. "Trabajamos mucho con brasa. Uno de nuestros platos más representativos es el chuletón de rubia gallega. Tiene una gran demanda y el nivel de satisfacción es siempre altísimo", concluye.