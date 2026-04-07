Vigo suma sabor venezolano: Tostón Bistro abre nuevo local en Vialia

La oferta gastronómica de Vigo continúa creciendo a buen ritmo. Este martes abrió sus puertas un nuevo restaurante venezolano en la zona de restauración del centro comercial Vialia Vigo. Se trata de Tostón Bistro, un establecimiento que ya contaba con presencia en la ciudad, en la calle Darío Álvarez Blázquez.

Tostón Bistro propone un concepto gastronómico basado en la fusión entre la cocina caribeña y la tradición norteamericana. Su oferta gira en torno al street food, con una experiencia desenfadada en la que "se come con las manos", destacando elaboraciones como arepas, tostones, tequeños o hamburguesas al estilo americano, además de carnes a la barbacoa y otras especialidades.

El proyecto nace de la iniciativa de emprendedores venezolanos que han trasladado a Vigo su herencia culinaria, apostando por una propuesta innovadora y accesible. El local combina servicio en sala con opciones de comida para llevar y a domicilio, y busca ofrecer una experiencia informal pero cuidada, en la que el cliente puede personalizar platos como arepas o tostones con distintos ingredientes.

"Llegamos a Vigo con el sueño de dar a conocer nuestra gastronomía venezolana al mayor número de personas posible", explican sus propietarios a través de sus redes sociales.