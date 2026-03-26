Vigo se sube a la ola de las 'cheesecake': "La acogida nos rompió los esquemas"

Las hamburgueserías gourmet y los brunch inundan las calles del centro de Vigo. Modas "pasajeras" que se han consolidado en una ciudad que ahora recibe con brazos abiertos un producto que enamora los paladares de grandes ciudades como Madrid y Barcelona: las cheesecakes.

Las tartas de queso son un postre habitual en muchos restaurantes y locales de hostelería de Vigo. También las preparan en pastelerías y cafeterías, aunque en ningún lugar mejor que en casa de la abuela. Cuántas velas al año se soplarán con este clásico dulce.

Ahora bien, hasta este diciembre, la ciudad olívica no contaba con ningún establecimiento dedicado exclusivamente a las cheesecakes. Estos locales abundan en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia, donde las gallegas Lotus y el pistacho son uno de los condimentos favoritos de los amantes del queso.

Esta moda ya ha aterrizado en Vigo y cuenta con varias propuestas interesantes que han surgido en los últimos meses. En concreto en diciembre, entre el 3 y 22 de este mes surgieron tres de las marcas que hoy disfrutan miles de vecinos y vecinas de la comarca: "Galicia, por desgracia, siempre va un poco más tarde", apuntan las fuentes consultadas por Treintayseis.

CHIZU, la primera en ver la luz

La primera marca nació entre los fogones de Nikko Espacio Gastronómico. Allí, el equipo del chef vigués Nico Pio prepara desde hace tiempo este poste que ha enamorado a sus clientes: "La gente venía a comer y, al reservar, ya preguntaba por la tarta de queso", explica.

El cocinero, apoyado en Laura Sobrino, Adrián Morgadanes y Miguel Eugenio, se percató de la alta demanda del producto, que llevaba años de moda en ciudades como Barcelona o Madrid. Entonces, tomó la decisión de crear una línea propia con la que ofrecer a domicilio estas explosiones de sabor.

CHIZU vio la luz el 3 de diciembre de 2026. Desde entonces, tratan de variar los sabores de las tartas. Tradicional tres quesos, chocolate, pistachos, kinder bueno y yuzu son las opciones actuales, aunque continúan probando nuevas mezclas, siempre con el foco en ofrecer la mayor calidad posible.

"Tanto en el sushi como en las tartas nos enfocamos en la calidad. Usamos ingredientes de calidad. Son muy buenas natas, que no echan suero. Los quesos son muy buenos quesos. No metemos la marca blanca", afirma al teléfono Nico, que asegura que venden sobre 400 tartas por semana.

Eso sí, el chef vigués es ambicioso, quiere "vender más" y pide a la gente que "se anime" a probar sus tartas. "Vigo no es una ciudad consumista. Tanto en un restaurante, como en una cafetería o en una tienda de ropa; el negocio local está muy complicado", reflexiona, así como anuncia que harán un pequeño descuento por el Día Mundial del Queso, que es este viernes.

Del negocio familiar a las tartas más virales de Vigo

Brais y Raúl, de Crema Cheesecakes S.P.

Con apenas 21 años, Brais Otero y Raúl Fernández han creado las cheesecakes más virales de toda la comarca. El 22 de diciembre dieron a conocer crema. y sus tartas de queso, que han sido todo un fenómeno viral desde el primer momento. Durante los siete primeros días, vendieron 300 postres.

"Vi que las tartas de queso estaban bastante en auge y era un postre que me gustaba. Además, mi madre es pastelera de toda la vida. Entonces, dije: tengo que hacer algo con esto y me puse en mi casa a hacer tartas todos los días para mejorar las recetas", relata Brais, vecino de Coia y creador de la marca.

Una vez perfeccionado el producto, necesitaba venderlo y decidió contactar con Raúl, camarógrafo y videógrafo que se encarga de idear los vídeos para redes sociales y del trato con el cliente. "No podía llevar todo, era imposible", admite Brais, que empezó en septiembre a idear su proyecto.

En apenas tres meses ya acumulan más de 100.000 visualizaciones en TikTok e Instagram. La calidad de los vídeos iguala a las cheesecakes y sus recetas únicas, convirtiendo a crema. en una marca de referencia en la comarca de Vigo.

"Nosotros grabamos, nosotros elaboramos, nosotros repartimos", añade Raúl a Treintayseis, que buscan diferenciarse por su preparación artesanal y por un trato cercano con el cliente, incluyendo dedicatorias y regalos sorpresa para sus más fieles. "Queremos crear una familia a raíz de la marca", subraya.

Estos jóvenes socios no se conforman con el éxito viral que han conseguido desde estas navidades. "Estamos metidos en hostelería, en eventos y queremos entrar con food trucks y festivales", apuntan Brais y Raúl, que también pretenden hacer envíos a toda España de sus cheesecakes clásicas, de pistacho, de Lotus, de tiramisú y de chocolate.

"La acogida nos rompió los esquemas"

Los vigueses y las viguesas tenían antojo de tartas de queso. Bien lo saben en Ohh.Cheesecake, que han alcanzado la cifra de 1.000 postres vendidos en tres meses. Presentaron su propuesta el pasado 21 de diciembre y ya piensan en abrir una tienda física para el disfrute de sus clientes más fieles.

"La idea lleva un par de años rondando, viendo la trayectoria de locales especializados en ciudades como Madrid y Barcelona. Hace apenas medio año que empezamos a elaborar las recetas", explican desde esta empresa de hostelería, liderada por un equipo de trabajo que ronda los 30 años y que gestiona otros dos negocios en Vigo.

Según explican a Treintayseis, no trabajan con marcas blancas "ni copias de la competencia". De hecho, consideran que la elaboración diaria con productos frescos de primera calidad es lo que les diferencia. Ofrecen la tarta de queso clásica, pero también la de Lotus, la de Oreo, la de Pistacho y la Colorá —crema de avellana y happy hippo—.

"La acogida nos rompió los esquemas", afirman, ya que el objetivo marcado para el primer semestre lo superaron en 15 días y la meta del año, en "apenas mes y medio". "Vamos a abrir la primera tienda física propia en el centro durante el mes de abril", desvelan a Treintayseis los hosteleros, quienes aseguran que las tartas de Lotus y las clásicas son las más demandadas.