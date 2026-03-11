Vigo dice adiós a Mamá Elvira: El Marco busca un nuevo proyecto gastronómico para su sede de Príncipe

La Fundación Marco ha sacado a licitación el arrendamiento del local de restaurante-cafetería situado en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en el número 54 de la calle Príncipe, con el objetivo de incorporar un nuevo operador para este espacio emblemático del centro de la ciudad.

Hasta ahora, este local con entrada por la calle Londres estaba regentado por el negocio Mamá Elvira. El anuncio fue publicado este pasado martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPPO) y el pliego se puede consultar en la web de la Fundación Marco.

Según esta documentación, el contrato tendrá una duración inicial de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro, con un valor estimado de 57.600 euros, y la previsión es firmarlo en abril para que el servicio pueda arrancar en mayo.

Las ofertas deberán presentarse en las oficinas del museo en un plazo de 25 días hábiles desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

La licitación revela que el Marco no busca solo un inquilino, sino un proyecto hostelero con encaje en la identidad del museo. De hecho, la oferta económica será el criterio con más peso, con hasta 51 puntos, pero no bastará por sí sola: antes de abrir el sobre del precio, las candidaturas deberán alcanzar una puntuación mínima en los apartados cualitativos.

El concurso valorará con hasta 15 puntos las mejoras en equipamiento y diseño del local, y con hasta 34 puntos el proyecto de gestión y la propuesta gastronómica, que deberá incluir una oferta de catering para eventos de 150 personas, además de una carta pensada para el público del museo y su entorno, con variedad, calidad y opciones saludables.

Las condiciones económicas de entrada refuerzan ese perfil de solvencia que persigue la Fundación: el canon mínimo se fija en 1.200 euros al mes más IVA, actualizable según el IPC, y los licitadores deberán aportar una fianza de 4.500 euros y un aval bancario de 15.000 euros con duración de cuatro años. También se exige una póliza de responsabilidad civil de al menos 1,2 millones de euros.

En la práctica, el anuncio dibuja una operación que va más allá de reabrir una cafetería: el Marco quiere convertir ese espacio en una extensión funcional y cuidada de su actividad cultural, con capacidad para atender al público diario y también a la programación del museo.