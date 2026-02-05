El brunch familiar que da vida al barrio vigués de Teis: "En esta zona no puedes quedarte solo con una cosa"

Un proyecto familiar para dar vida al barrio de Teis. En julio de 2025, Marta y Aitana, madre e hija, dieron vida a The Daily Brew, un proyecto familiar que buscaba trasladar la moda del brunch al barrio de Teis. "Por esta zona no había nada de este estilo, y es un concepto que está funcionando muy bien. A la gente, cada vez más, le gusta salir fuera a desayunar o merendar", explica Aitana.

Sin embargo, la ubicación del local, algo alejada del núcleo más activo del barrio, obligó a Marta y Aitana a ampliar su propuesta de brunch para mantener el negocio rentable. "Los fines de semana nos centramos en el brunch, que es cuando la gente tiene más tiempo, pero entre semana trabajamos como una cafetería tradicional", añade Aitana. "En esta zona no puedes quedarte solo con una cosa; tienes que adaptarte a las distintas necesidades del vecindario", incide.

“Al principio no esperábamos que viniera tanta gente, pero nos sorprendió. Poco a poco hemos conseguido darnos a conocer en el barrio, y ahora tenemos una clientela fiel por las mañanas entre semana, y más movimiento por las tardes para merendar”, explican.

Así, The Daily Brew se ha convertido en un lugar que no solo ofrece brunch, sino que cultiva las rutinas diarias de los vecinos: café por las mañanas, un espacio para leer el periódico y un punto de encuentro para quienes buscan calidad y cercanía. Precisamente, el café fue una de las apuestas fuertes del proyecto. "Queríamos servir un buen café y los clientes lo notan; siempre nos lo dicen", comenta Aitana.

De ese cariño hacia el café surgió el nombre del local. "Buscábamos un nombre relacionado con el café y, aunque 'Brew' tiene distintos significados, para nosotras representa la bebida del día: el café". Este concepto se refleja también en la venta de café en grano y de especialidad, pensado para los amantes de esta bebida.

Comida 100% casera y adaptada al barrio

La oferta gastronómica de The Daily Brew combina platos de desayuno con bocadillos, hamburguesas y picoteo como calamares o tortilla, para ofrecer opciones adaptadas a las cinco comidas del día. Eso sí, todo casero y preparado por Marta. "En nuestra zona no es como en el centro, donde puedes especializarte; aquí tienes que adaptarte a las particularidades del barrio", señala Aitana.

Y es que la zona en la que se encuentra localizado no cuenta con muchos restaurantes, por lo que a los vecinos les gusta tener un lugar en el que pedir algo rápido para comer o cenar cuando no les apetece cocinar. "Los bocadillos salen mucho y a los vecinos les gusta", explica la propietaria.

En la carta de desayunos y meriendas, la variedad es uno de sus grandes atractivos: tostadas, bowls, pancakes, bagels, french toast… todo en múltiples sabores, desde pistacho hasta Lotus. Sin embargo, los verdaderos protagonistas son los bowls de yogur -especialmente el de pistacho- y las tostadas de bacon, los favoritos indiscutibles de la casa.