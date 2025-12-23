Cómo elaborar unas vieiras al horno, plato estrella de estas navidades, según el recetario de Pereira

La empresa gallega Pereira celebró el pasado 10 de diciembre un hito que sabe a mar: la vigésima edición de su recetario Cocina de “Abordo”, convertido desde 2006 en una tradición navideña que une gastronomía, cultura y memoria marinera

A bordo del Argos Berbés, con el puerto pesquero de Vigo como telón de fondo, Pereira celebró el pasado 10 de diciembre un hito que sabe a mar: la vigésima edición de su recetario Cocina de “Abordo”, convertido desde 2006 en una tradición navideña que une gastronomía, cultura y memoria marinera. Bajo el título 20 años, 20 historias, 20 recetas, esta edición rinde homenaje a las personas que sostienen la esencia de la compañía y a dos décadas de publicaciones que han recorrido un amplio abanico de temáticas, desde recetas de cocineros de barco hasta colaboraciones con chefs con Estrella Michelin, pasando por proyectos solidarios y guiños literarios. En cifras, el legado impresiona: más de 200 recetas, 50.000 ejemplares impresos, 100.000 descargas digitales y la participación de más de 80 cocineros de seis países, consolidando al recetario como un referente gastronómico vinculado al mar.

El acto, celebrado en el interior del buque, reunió a trabajadores, clientes y medios en un ambiente cercano, donde se presentó el libro conmemorativo y el calendario que ilustrará doce de las recetas seleccionadas. El protagonismo lo compartieron los 19 empleados que eligieron sus platos favoritos de las ediciones anteriores y el chef Javier Olleros, encargado de revisarlas y aportar la número 20, una creación exclusiva con calamar patagónico, producto insignia de Pereira. Olleros, al frente del restaurante Culler de Pau en O Grove, es uno de los grandes nombres de la cocina gallega contemporánea: dos Estrellas Michelin, una Estrella Verde y tres Soles Repsol avalan una propuesta que defiende la sostenibilidad y el producto local. “Detrás de cada receta hay historia, saber hacer y respeto por un oficio que forma parte de nuestra identidad”, señaló durante la presentación, que incluyó una degustación en primicia.

Entre las recetas que regresan con aire renovado hay clásicos que saben a celebración. Uno de ellos es Vieiras al horno, plato emblemático de las mesas gallegas en diciembre.

Receta: Vieiras al horno

Ingredientes:

8 vieiras limpias con concha

2 cebollas

2 dientes de ajo

10 hebras de azafrán

50 g de jamón picado

300 ml de tomate frito

1 hoja de laurel

1 punta pequeña de pimentón dulce

Medio vaso de vino blanco

Medio vaso de brandy o coñac

Pan rallado cs (cantidad suficiente)

Elaboración:

En una cazuela, empezamos rehogando en aceite a fuego muy suave el jamón picado. Una vez dorado, retiramos y, en esa grasa, doramos el ajo picado fino. Luego incorporamos la cebolla picada en trozos pequeños y la hoja de laurel. Ponemos a punto de sal y sofreímos todo a fuego muy suave durante 30 minutos sin que coja color. Pasado ese tiempo, añadimos el vino y el coñac y reducimos el alcohol. Añadimos el pimentón, integramos y, acto seguido, para que no se nos queme, el tomate frito. Cocinamos todo junto a fuego suave durante media hora. Corregimos de punto de sal y reservamos.

Limpiamos y colocamos las vieiras sobre las conchas, napamos generosamente con el sofrito anterior y espolvoreamos por encima pan rallado y los dados de jamón, previamente dorados. Colocamos en una bandeja de horno y cocinamos en función grill a máxima potencia durante 5 minutos.

Consejo del cocinero:

El sofrito debe estar bien concentrado para que no tenga un exceso ni de grasa ni de agua, para que luego el conjunto no quede demasiado grasiento y fuerte. Podemos añadir para decorar por encima unas yemas de espárrago blanco cocido o unas tiras de pimiento.

Veinte años después, Cocina de “Abordo” sigue cumpliendo su promesa: acercar la excelencia del mar a los hogares con historias reales y recetas que se actualizan sin perder raíz. El recetario completo y el calendario están disponibles para descarga gratuita en www.pereira.es/recetarios y como regalo con tu compra de productos del mar en las tiendas Pereira de Avenida Beiramar, 59 y Ronda de Don Bosco, 41.

Brindemos por las 20 historias, por las vieiras al horno y por la gente del mar que hace posible que Galicia sepa siempre a puerto