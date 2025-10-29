Vuelve la popular ruta gastronómica de un municipio del área de Vigo: tapas a 1,50 € y 1.000 € en premios

Un municipio del área de Vigo celebra una popular ruta gastronómica durante todo el mes de noviembre. Se trata de la localidad de O Porriño, donde vecinos y visitantes podrán degustar los mejores pinchos y tapas a muy buen precio durante todos los viernes y sábados del mes.

Esta cita gastronómica comienza el viernes 31 de octubre, coincidiendo con la celebración del Samaín. En ella participan un total de 32 locales que presentarán sus creaciones culinarias para mantener viva la esencia de este clásico del otoño en O Porriño. En Treintayseis te contamos todo lo que debes saber sobre 'D’gusta Porriño'.

O Porriño saborea el otoño con 'D’gusta Porriño'

O Porriño oporrino.org

En O Porriño no llega el otoño hasta que se celebra la ruta gastronómica 'D’gusta Porriño', una cita gastronómica muy consolidada en el calendario de la localidad. Durante todos los viernes y sábados del mes de noviembre -desde este viernes 31 de octubre-, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de tapas y pinchos.

Durante estas jornadas, de 19:00 a 23:00 horas, un total de 32 locales tratarán de conquistar los paladares con sus propuestas a un módico precio de 1,50 euros, combinando recetas tradicionales con elaboraciones innovadoras y originales.

Desde los clásicos huevos rotos con zorza o los pimientos del piquillo rellenos, hasta otros más modernos como el pan brioche de pulled pork con cebolla encurtida y salsa de queso o el lomo de sardina ahumado con pimientos confitados sobre tosta de pan del Jandaya.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, destaca que "esta ruta é xa unha das citas máis queridas e saborosas do noso calendario festivo, unha mostra da vitalidade e do talento da nosa hostalaría e unha oportunidade para dinamizar as rúas e o comercio local".

El sorteo para los asistentes

Además del atractivo gastronómico, se premiará la fidelidad del público. Por cada consumición, los clientes recibirán un cupón que, una vez completado con cuatro sellos de locales diferentes, podrán depositarlos en alguno de los establecimientos participantes. Se sortearán un vale de 500 euros y 10 vales de 50 euros, destinados a consumir en la hostelería y el comercio local.

Organizado por Ahospor, con el apoyo del Concello do Porriño y la colaboración de la Xunta de Galicia, 'D’Gusta Porriño' vuelve a poner en valor el talento y la creatividad de los hosteleros del municipio, impulsando la vida social y económica de la villa.