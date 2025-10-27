Estas son las 38 tapas que participarán en el Petisquiño de Vigo

Ya está en marcha el Concurso de Tapas Petisquiño, organizado por la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y patrocinado por el Concello de Vigo.

Serán dos semanas, hasta el 9 de noviembre, en las que 32 locales lucharán por tener la mejor tapa de la ciudad: la oferta, un total de 38 tapas, 31 saladas y 7 dulces, que tendrán un precio único de 4 euros.

Estas son las tapas y locales participantes:

A Retranca

C/ San Vicente, 4 BJ

Nombre de la tapa: Spicy Retranca

A Retranca

Horarios: martes de 14:00 a 15:30 horas / miércoles a sábado de 14:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:00 horas / domingo de 14:00 a 15:30 horas.

Alérgenos: Crustáceos

As Lolas

C/ Faustino Álvarez, 2

Nombre de la tapa: Dim Sum ó Caldeiro

As Lolas

Horarios: lunes a sábado de 12.00h a 13:00h y de 19.00h a 20.00h

Alérgenos: Gluten, Huevo

Áttica21 Vigo

Avenida Samil, 15

Nombre de la tapa: Falso Ravioli de pulpo y espuma de queso San Simón y Trufa

Attica 21 Vigo

Horarios: lunes a domingo de 13.30h A 16.00h y de 20.00h a 23.00h

Alérgenos: Gluten, Huevo, Lácteos, Moluscos, Pescado

Bar Primavera

Ronda de Don Bosco, 17

Nombre de la tapa: Milhoja de salmón con tartar de mango y salsa kimchi

Bar Primavera

Horarios: martes a jueves de 20:00h a 22:00h. Viernes a domingo, de 13:00h a 14:30h y de 20:00h a 22:00h

Alérgenos: Huevo, Pescado, Gluten

Baruta Burger & Kitchen

Avenida García Barbón, 37

Nombre de la tapa: Cumanagoto

Baruta

Horarios: lunes de 13.00h a 15.30h y de 20.00h a 22.30h; martes de 13.00h a 15.30h; jueves de 13.00h a 15.30h; viernes de 13.00h a 15.30h y de 20.00h a 22.00h; sábado de 13.00h a 15.00h y de 20.00h a 22.00h; domingo de 13.00h a 15.00h y de 20.00h a 22.30h

Alégernos: Lácteos, Huevo, Sulfitos

Bendito Nopal

C/ Luis Taboada, 6 BJ

Nombre de la tapa: Taco Oaxaca

Bendito Nopal

Horarios: martes a sábado de 13:00h a 16:00h y de 20:00h a 23:00h

Alérgenos: Crustáceos

Buenavista Bar

Paseo Alfonso XII, 9

Nombre de la tapa: Fourella Brava

Buenavista Bar

Horarios: miércoles y jueves de 20.00h a 23.00h; viernes a domingo de 13.30h a 15.30h y de 20.00h a 23.00h

Alérgenos: Lácteos, Huevo, Gluten, Mostaza

Chemin de Fer - Restaurante Casino de Vigo

C/ Cánovas del Castillo (CC. A LAXE)

Tapa Salada

Nombre de la tapa: Destakado

Chemin de Fer Salada

Alérgenos: Gluten, Sulfitos, Soja, Crustáceos

Tapa dulce

Nombre de la tapa: Docenove - X

Chemin de Fer dulce

Horarios: lunes a domingo de 20:30h a 02:30h

Alérgenos: Gluten, Lácteos, frutos con cáscara, huevos

Costera MX

C/ Teófilo Llorente, 53

Tapa salada

Nombre de la tapa: La Chilakiller

Costera Mx

Alérgenos: Gluten, Lácteos

Tapa dulce

Nombre de la tapa: Cheesecake de Elote

Costera MX dulce

Horarios: martes a jueves de 14.00h a 15.00h y de 20.30h a 22.00h; viernes y sábado de 14.00h a 15.00h y de 20.30h a 23.00h

Alérgenos: Huevos, Lácteos, Gluten

El Continental 10

c/ Paraguay, 10 BJ Izq

Nombre de la tapa: La Mechadita

El Continental 10

Horarios: martes a jueves de 18.00h a 01.00h; viernes y sábado de 18.30h a 01.00h; domingo 12.00h a 15.00h

Alérgenos: Todos

El Estribo

C/ Ecuador, 38

Nombre de la tapa: Polbo nun peito de millo ó tetilla con membrillo

El Estribo

Horarios: lunes a viernes de 08.00h a 16.00h y de 20.00h a 23.00h; sábado de 20:00h a 23.30h

Alérgenos: Molusco, Lácteos, sulfitos

ACLARACIÓN: 1 unidad con pulpo y la otra unidad con tetilla y membrillo

Hotel Axis

C/ María Berdiales, 22

Nombre de la tapa: Mar y tuétano

Horarios: lunes a viernes de 13.30h a 15.00h y de 20.30h a 22.00h; sábado de 13.30h a 15.30h

Alérgenos: Pescados, Sulfitos

La Chilanga

C/ Ecuador, 48 BJ

Nombre de la tapa: Taco arrachera flambeado con Mezcal y migas de chicharrón

La Chilanga

Horarios: martes a jueves de 13.30h a 15.15h y de 20.30h a 23.00h; viernes y sábado de 13.30h a 15.30h y de 20.30h a 23.30h

Alérgenos: Gluten, Lácteos

La Orensana

C/Fragoso, 55 BJ IZQ

Nombre de la tapa: Orentako

La Orensana

Horarios: miércoles a sábado de 12:30h a 16:00h y de 20:30h a 23:00h; domingo de 12:30h a 16:00h

Alérgenos: Gluten, Huevo

NOTA: OPCIÓN SIN GLUTEN - SOLICITAR

La Pintxoteca

C/ Sombrereiros, 2 BJ

Nombre de la tapa: Masa y Choco

La Pintxoteca

Horarios: lunes a domingo de 13.00h a 15.30h y de 20.00h a 23.30h

Alérgenos: Lácteos, Sulfitos, Moluscos

La Revoltosa

C/ Cruz Blanca, 5

Nombre de la tapa: Jarrete al Alvariño

La Revoltosa

Horarios: lunes a viernes de 20.00h a 22.00h; sábado de 13.00h a 15.00h y de 20.00h a 22.00h; domingo de 13.00h a 15.00h

Alérgenos: Sulfitos, Gluten

La Ruda

C/ Jphan Carballeira, 20 BJ

Nombre de la tapa: Ría Fusión

La Ruda

Horarios: miércoles a domingo de 13:00h a 16:00h y de 19:00h a 23:00h

Alérgenos: Pescado, Huevos y Gluten

La Tiquismiquis

C/ Da Laxe, 5

Nombre de la tapa: Sardinabanqui

La Tiquismiquis

Horarios: lunes a jueves de 12.00h a 14.00h y de 19.00h a 21.00h; viernes de 12.00h a 14.00h y de 19.00h a 20.30h; sábado de 19.00h a 20.30h

Alérgenos: Lácteos, Pescado

Los dulces de Albita

C/ Luis Taboada, 14

Tapa salada:

Nombre de la tapa: Berenjena Toast

Los Dulces de Albita Salada

Alérgenos: Gluten, Lácteos, Frutos Secos

Tapa dulce:

Nombre de la tapa: Pecan Brownie

Los Dulces de Albita Dulce

Horarios: martes de 10.00h a 13.30h

miércoles, jueves y viernes de 10.00h a 13.30h y de 17.30h a 21.00h; sábado de 10.30h a 14.00h y de 17.30h a 21.00h; domingo de 10.30h a 14.00h

Alérgenos: Gluten, Huevo, Lácteos, Frutos Secos, Sulfitos

Lume de Carozo

C/Joaquín Yañez, 5 BJ

Nombre de la tapa: Berenjena asada a la miel con sobrasada de calabizo y cremoso de burrata

Lume de Carozo

Horarios: lunes a sábado de 13:00h a 15:00h y de 21:00h a 23:00h

Alérgenos: Lácteos, Frutos secos

NH Collection Vigo

Avenida García Barbón, 17-19

Nombre de la tapa: Buñuelo de bacalao

NH Collection Vigo

Horarios: lunes a domingo de 13:30h a 15:30h y de 20:00h a 23:00h

Alérgenos: Gluten, Pescado,Huevo

Nikkō Espacio Gastronómico

C/ México, 10

Tapa salada:

Nombre de la tapa: Éche o que hai by Nikkō

Nikko Salada

Alérgenos: Gluten, Soja, Trazas de Mostaza y Apio

Tapa dulce:

Nombre de la tapa: Tarta Chīzu

Nikko dulce

Horarios: martes a sábado de 21:00h a 22:30h

Alérgenos: Lácteos, Huevo, Gluten, Soja

O Croque Cociña

Tapa salada:

Nombre de la tapa: Croquetas de Cabrales, manzana y nueces sobre gelé de sidra

Alérgenos: Lácteos, Gluten, Frutos secos, Huevos

Tapa dulce:

Nombre de la tapa: Arroz con leche a nuestra manera

Horarios: lunes a jueves (excepto miércoles) de 13:00h a 15:30h y de 19:30h a 22:30h; viernes y sábado de 13:00h a 15:30h y de 19:30h a 23:00h; domingo de 13:00h a 15:30h y de 19:30h a 22:30h

Alérgenos: Lácteos

Paoutro

C/Covadonga, 4

Nombre de la tapa: Outromar

Paoutro

Horarios: jueves a sábado de 19.30h a 23.30h

Alégernos: Pescado, Lácteos, Gluten, Huevo

Peregrinus Restaurante

C/Urzaiz, 5

Nombre de la tapa: Atlántico de beasas

Peregrinus

Horario: lunes a sábado (excepto martes y miércoles) de 16:30h a 19:00h

Alérgenos: Pescado, Lácteos, Gluten, Mostaza

NOTA: OPCIÓN SIN GLUTEN - SOLICITAR

Pizzería Cosa Nostra

C/ Teófilo Llorente, 63

Nombre de la tapa: Bruchetta Cherry

Pizzería Cosa Nostra

Horarios: martes de 20:00h a 23:00; miércoles a domingo de 13:00h a 16:00h y de 20:00h a 23:00h

Alérgenos: Lácteos, Gluten

NOTA: Los días 24, 25, 26 y 27 permaneceremos cerrados por vacaciones

Platero's Burritos Tex-Mex

C/Misericordia, 1

Nombre de la tapa: Taco crujiente de pollo chipotle

Platero´s Burritos Tex-Mex

Horarios: lunes a domingo (excepto miércoles) de 13:30h a 16:00h y de 20:30h a 22:30h

Alérgenos: Lácteos, Soja, Huevo, Apio, Mostaza, Sulfitos, Gluten

Ponzano Taberna Urbana

C/ Rosalía de Castro, 12

Nombre de la tapa: Mar y tierra de bolsillo

Ponzano Taberna Urbana

Horarios: martes a sábado de 19:30h a 23:30h

Alérgenos: Sulfitos, Lácteos, Huevo, Gluten

Sota

C/Real, 10

Nombre de la tapa: Nostalgia de Otoño

Sota dulce

Horarios: miércoles y jueves de 20:00h a 00:00h; viernes y sábado de 20:00h a 01:00h; Domingo de 12:00h a 16:00h

Alérgenos: Lácteos, Huevos, Sulfitos

Tragad'eira

C/ Alfolíes, 19

Nombre de la tapa: Terra

Horarios: jueves a sábado de 20:00h a 22:00h

Alérgenos: -

Valdevez

C/ San Bernardo, 4

Nombre de la tapa: Polborete

Valdevez

Horarios: lunes a jueves de 13:30h a 15:15h y de 20:30h a 23:00h; viernes y sábado de 13:30h a 14:30h y de 20:30h a 21:30h; domingo de 13:30h a 14:30h

Alérgenos: Molusco, Sulfitos, Lácteos

Voltarei Restaurante

Avenida García Barbón, 35

Nombre de la tapa: Manoliño

Voltarei

Horarios: lunes a jueves de 19.00h a 23.00h (martes cerrado); viernes y sábado de 12.00h a 23.00h: domingo de 12.00h a 16.00h

Alérgenos: Pescado, Huevo, Gluten, Lácteos