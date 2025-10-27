Ofrecido por:
Estas son las 38 tapas que participarán en el Petisquiño de Vigo
El concurso se celebrará hasta el 9 de noviembre y las tapas, 31 saladas y 7 dulces, tendrán un precio único de 4 euros
Información relacionada: Vuelve el Petisquiño de Vigo: 32 locales lucharán por tener la mejor tapa de la ciudad
Ya está en marcha el Concurso de Tapas Petisquiño, organizado por la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y patrocinado por el Concello de Vigo.
Serán dos semanas, hasta el 9 de noviembre, en las que 32 locales lucharán por tener la mejor tapa de la ciudad: la oferta, un total de 38 tapas, 31 saladas y 7 dulces, que tendrán un precio único de 4 euros.
Estas son las tapas y locales participantes:
A Retranca
C/ San Vicente, 4 BJ
Nombre de la tapa: Spicy Retranca
Horarios: martes de 14:00 a 15:30 horas / miércoles a sábado de 14:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:00 horas / domingo de 14:00 a 15:30 horas.
Alérgenos: Crustáceos
As Lolas
C/ Faustino Álvarez, 2
Nombre de la tapa: Dim Sum ó Caldeiro
Horarios: lunes a sábado de 12.00h a 13:00h y de 19.00h a 20.00h
Alérgenos: Gluten, Huevo
Áttica21 Vigo
Avenida Samil, 15
Nombre de la tapa: Falso Ravioli de pulpo y espuma de queso San Simón y Trufa
Horarios: lunes a domingo de 13.30h A 16.00h y de 20.00h a 23.00h
Alérgenos: Gluten, Huevo, Lácteos, Moluscos, Pescado
Bar Primavera
Ronda de Don Bosco, 17
Nombre de la tapa: Milhoja de salmón con tartar de mango y salsa kimchi
Horarios: martes a jueves de 20:00h a 22:00h. Viernes a domingo, de 13:00h a 14:30h y de 20:00h a 22:00h
Alérgenos: Huevo, Pescado, Gluten
Baruta Burger & Kitchen
Avenida García Barbón, 37
Nombre de la tapa: Cumanagoto
Horarios: lunes de 13.00h a 15.30h y de 20.00h a 22.30h; martes de 13.00h a 15.30h; jueves de 13.00h a 15.30h; viernes de 13.00h a 15.30h y de 20.00h a 22.00h; sábado de 13.00h a 15.00h y de 20.00h a 22.00h; domingo de 13.00h a 15.00h y de 20.00h a 22.30h
Alégernos: Lácteos, Huevo, Sulfitos
Bendito Nopal
C/ Luis Taboada, 6 BJ
Nombre de la tapa: Taco Oaxaca
Horarios: martes a sábado de 13:00h a 16:00h y de 20:00h a 23:00h
Alérgenos: Crustáceos
Buenavista Bar
Paseo Alfonso XII, 9
Nombre de la tapa: Fourella Brava
Horarios: miércoles y jueves de 20.00h a 23.00h; viernes a domingo de 13.30h a 15.30h y de 20.00h a 23.00h
Alérgenos: Lácteos, Huevo, Gluten, Mostaza
Chemin de Fer - Restaurante Casino de Vigo
C/ Cánovas del Castillo (CC. A LAXE)
Tapa Salada
Nombre de la tapa: Destakado
Alérgenos: Gluten, Sulfitos, Soja, Crustáceos
Tapa dulce
Nombre de la tapa: Docenove - X
Horarios: lunes a domingo de 20:30h a 02:30h
Alérgenos: Gluten, Lácteos, frutos con cáscara, huevos
Costera MX
C/ Teófilo Llorente, 53
Tapa salada
Nombre de la tapa: La Chilakiller
Alérgenos: Gluten, Lácteos
Tapa dulce
Nombre de la tapa: Cheesecake de Elote
Horarios: martes a jueves de 14.00h a 15.00h y de 20.30h a 22.00h; viernes y sábado de 14.00h a 15.00h y de 20.30h a 23.00h
Alérgenos: Huevos, Lácteos, Gluten
El Continental 10
c/ Paraguay, 10 BJ Izq
Nombre de la tapa: La Mechadita
Horarios: martes a jueves de 18.00h a 01.00h; viernes y sábado de 18.30h a 01.00h; domingo 12.00h a 15.00h
Alérgenos: Todos
El Estribo
C/ Ecuador, 38
Nombre de la tapa: Polbo nun peito de millo ó tetilla con membrillo
Horarios: lunes a viernes de 08.00h a 16.00h y de 20.00h a 23.00h; sábado de 20:00h a 23.30h
Alérgenos: Molusco, Lácteos, sulfitos
ACLARACIÓN: 1 unidad con pulpo y la otra unidad con tetilla y membrillo
Hotel Axis
C/ María Berdiales, 22
Nombre de la tapa: Mar y tuétano
Horarios: lunes a viernes de 13.30h a 15.00h y de 20.30h a 22.00h; sábado de 13.30h a 15.30h
Alérgenos: Pescados, Sulfitos
La Chilanga
C/ Ecuador, 48 BJ
Nombre de la tapa: Taco arrachera flambeado con Mezcal y migas de chicharrón
Horarios: martes a jueves de 13.30h a 15.15h y de 20.30h a 23.00h; viernes y sábado de 13.30h a 15.30h y de 20.30h a 23.30h
Alérgenos: Gluten, Lácteos
La Orensana
C/Fragoso, 55 BJ IZQ
Nombre de la tapa: Orentako
Horarios: miércoles a sábado de 12:30h a 16:00h y de 20:30h a 23:00h; domingo de 12:30h a 16:00h
Alérgenos: Gluten, Huevo
NOTA: OPCIÓN SIN GLUTEN - SOLICITAR
La Pintxoteca
C/ Sombrereiros, 2 BJ
Nombre de la tapa: Masa y Choco
Horarios: lunes a domingo de 13.00h a 15.30h y de 20.00h a 23.30h
Alérgenos: Lácteos, Sulfitos, Moluscos
La Revoltosa
C/ Cruz Blanca, 5
Nombre de la tapa: Jarrete al Alvariño
Horarios: lunes a viernes de 20.00h a 22.00h; sábado de 13.00h a 15.00h y de 20.00h a 22.00h; domingo de 13.00h a 15.00h
Alérgenos: Sulfitos, Gluten
La Ruda
C/ Jphan Carballeira, 20 BJ
Nombre de la tapa: Ría Fusión
Horarios: miércoles a domingo de 13:00h a 16:00h y de 19:00h a 23:00h
Alérgenos: Pescado, Huevos y Gluten
La Tiquismiquis
C/ Da Laxe, 5
Nombre de la tapa: Sardinabanqui
Horarios: lunes a jueves de 12.00h a 14.00h y de 19.00h a 21.00h; viernes de 12.00h a 14.00h y de 19.00h a 20.30h; sábado de 19.00h a 20.30h
Alérgenos: Lácteos, Pescado
Los dulces de Albita
C/ Luis Taboada, 14
Tapa salada:
Nombre de la tapa: Berenjena Toast
Alérgenos: Gluten, Lácteos, Frutos Secos
Tapa dulce:
Nombre de la tapa: Pecan Brownie
Horarios: martes de 10.00h a 13.30h
miércoles, jueves y viernes de 10.00h a 13.30h y de 17.30h a 21.00h; sábado de 10.30h a 14.00h y de 17.30h a 21.00h; domingo de 10.30h a 14.00h
Alérgenos: Gluten, Huevo, Lácteos, Frutos Secos, Sulfitos
Lume de Carozo
C/Joaquín Yañez, 5 BJ
Nombre de la tapa: Berenjena asada a la miel con sobrasada de calabizo y cremoso de burrata
Horarios: lunes a sábado de 13:00h a 15:00h y de 21:00h a 23:00h
Alérgenos: Lácteos, Frutos secos
NH Collection Vigo
Avenida García Barbón, 17-19
Nombre de la tapa: Buñuelo de bacalao
Horarios: lunes a domingo de 13:30h a 15:30h y de 20:00h a 23:00h
Alérgenos: Gluten, Pescado,Huevo
Nikkō Espacio Gastronómico
C/ México, 10
Tapa salada:
Nombre de la tapa: Éche o que hai by Nikkō
Alérgenos: Gluten, Soja, Trazas de Mostaza y Apio
Tapa dulce:
Nombre de la tapa: Tarta Chīzu
Horarios: martes a sábado de 21:00h a 22:30h
Alérgenos: Lácteos, Huevo, Gluten, Soja
O Croque Cociña
Tapa salada:
Nombre de la tapa: Croquetas de Cabrales, manzana y nueces sobre gelé de sidra
Alérgenos: Lácteos, Gluten, Frutos secos, Huevos
Tapa dulce:
Nombre de la tapa: Arroz con leche a nuestra manera
Horarios: lunes a jueves (excepto miércoles) de 13:00h a 15:30h y de 19:30h a 22:30h; viernes y sábado de 13:00h a 15:30h y de 19:30h a 23:00h; domingo de 13:00h a 15:30h y de 19:30h a 22:30h
Alérgenos: Lácteos
Paoutro
C/Covadonga, 4
Nombre de la tapa: Outromar
Horarios: jueves a sábado de 19.30h a 23.30h
Alégernos: Pescado, Lácteos, Gluten, Huevo
Peregrinus Restaurante
C/Urzaiz, 5
Nombre de la tapa: Atlántico de beasas
Horario: lunes a sábado (excepto martes y miércoles) de 16:30h a 19:00h
Alérgenos: Pescado, Lácteos, Gluten, Mostaza
NOTA: OPCIÓN SIN GLUTEN - SOLICITAR
Pizzería Cosa Nostra
C/ Teófilo Llorente, 63
Nombre de la tapa: Bruchetta Cherry
Horarios: martes de 20:00h a 23:00; miércoles a domingo de 13:00h a 16:00h y de 20:00h a 23:00h
Alérgenos: Lácteos, Gluten
NOTA: Los días 24, 25, 26 y 27 permaneceremos cerrados por vacaciones
Platero's Burritos Tex-Mex
C/Misericordia, 1
Nombre de la tapa: Taco crujiente de pollo chipotle
Horarios: lunes a domingo (excepto miércoles) de 13:30h a 16:00h y de 20:30h a 22:30h
Alérgenos: Lácteos, Soja, Huevo, Apio, Mostaza, Sulfitos, Gluten
Ponzano Taberna Urbana
C/ Rosalía de Castro, 12
Nombre de la tapa: Mar y tierra de bolsillo
Horarios: martes a sábado de 19:30h a 23:30h
Alérgenos: Sulfitos, Lácteos, Huevo, Gluten
Sota
C/Real, 10
Nombre de la tapa: Nostalgia de Otoño
Horarios: miércoles y jueves de 20:00h a 00:00h; viernes y sábado de 20:00h a 01:00h; Domingo de 12:00h a 16:00h
Alérgenos: Lácteos, Huevos, Sulfitos
Tragad'eira
C/ Alfolíes, 19
Nombre de la tapa: Terra
Horarios: jueves a sábado de 20:00h a 22:00h
Alérgenos: -
Valdevez
C/ San Bernardo, 4
Nombre de la tapa: Polborete
Horarios: lunes a jueves de 13:30h a 15:15h y de 20:30h a 23:00h; viernes y sábado de 13:30h a 14:30h y de 20:30h a 21:30h; domingo de 13:30h a 14:30h
Alérgenos: Molusco, Sulfitos, Lácteos
Voltarei Restaurante
Avenida García Barbón, 35
Nombre de la tapa: Manoliño
Horarios: lunes a jueves de 19.00h a 23.00h (martes cerrado); viernes y sábado de 12.00h a 23.00h: domingo de 12.00h a 16.00h
Alérgenos: Pescado, Huevo, Gluten, Lácteos