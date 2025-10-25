El restaurante de Vigo que ha conquistado el barrio del Progreso con sus característicos ceviches

Abrir un restaurante no es sencillo, pero menos aún consolidarse. La oferta gastronómica de Vigo ha crecido en los últimos años y una de las propuestas más especiales de la ciudad que surgieron tras la pandemia ha conseguido consolidarse, hasta conquistar una zona de referencia como es el barrio del Progreso.

Situado en el número 20 de la Rúa Ronda de Don Bosco, Crudeza y su característico ceviche ha atraído a miles de vigueses desde diciembre de 2021. Sus dueños, Óscar Gutiérrez y Andrés Rodríguez, recuerdan que aún recibían a sus comensales con mascarillas.

"Desde que conocí a Andrés siempre tuve esa hambre de comer crudo, de comer pescado, sushi, ceviches", explica a Treintayseis Óscar, que está a los mandos de la cocina. Su cuñado, en cambio, se encarga de los números y de que todo salga perfecto en la sala.

Esta dupla de cuñados estuvieron trabajando en la idea y buscando locales durante casi dos años. Y el camino estaba claro: un restaurante donde el ceviche fuera el producto estrella. "Yo uso muchas sales diferentes, muchos picantes diferentes: Asia y Latinoamérica. Fusioné esos dos conceptos con algo también de Galicia, por supuesto", relata el cocinero.

Restaurante Crudeza, en Rúa Ronda de Don Bosco, Vigo Treintayseis

El trabajo previo hasta abrir el local les ha permitido mantener este concepto: "Nuestro propósito inicial era que la gente nos identificara con el ceviche, la comida cruda y la comida rica y a buen precio. Eso es lo que nos ha consolidado como un restaurante de nombre".

2.000 ceviches por año

Casi cuatro años después de su apertura, el ceviche es sin lugar a dudas el buque insignia de Crudeza. Según los datos de Andrés, Óscar cocina más de 2.000 ceviches por año. "La gente ya nos identifica por el ceviche, que se come rico, que la gente es joven y que los tratamos bien", apunta Andrés.

"Vas por la calle, al concesionario o a pasar la ITV y te dicen: ay, los de Crudeza", añade Óscar, que, además de cocinar las opciones de su pequeña carta, también prepara platos fuera de carta e incluso recoge sugerencias de los clientes más habituales. "Intentamos que el cliente vuelva de todas las maneras", aseguran.

De esta forma, han conseguido establecerse en el barrio del Progreso como uno de los restaurante de referencia. "La gente de la zona nos acogió de manera increíble", recuerda Andrés. que añade: "El boca a boca y el barrio del Progreso es vital para nosotros".

Además, Óscar y Andrés subrayan que siempre tienen platos fuera de carta con los que sorprenden al cliente. "La carta es una selección de nuestros mejores platos o los que más han gustado. Fuera de carta lanzamos pescado al horno o carnes a baja temperatura, depende de la temporada", explican.

El vino, el otro pilar de Crudeza

Ahora bien, la gran evolución de Crudeza ha sido en su oferta vinícola. La pareja de cuñados partieron ofreciendo una carta de 30 variedades de vino, que ya les "parecía mucho", y ahora cuentan con más de 100. Como no, el godello se ha situado como la principal preferencia de sus clientes.

Equipo de Crudeza Treintayseis

Como no, la atención al cliente es fundamental, todo tiene que estar perfecto, desde el recibimiento hasta la servilleta. "Somos muy cercanos, no escondemos nada. El cliente nos conoce, puede entrar en la cocina, preguntarle a Óscar. Eso genera confianza", expresa Andrés, que también presume de ser uno de los restaurantes con mejor valoración en Google.