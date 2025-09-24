¿Un cofre en el centro de Vigo? Vanetta sale a la calle con una gran sorpresa

Vanetta sale a la calle con un plan muy especial. El próximo 26 de septiembre, desde las 9:30 de la mañana, el equipo de la marca gallega estará en el centro de Vigo con un cofre cerrado con candado. La gran pregunta: ¿qué habrá dentro?

Quienes quieran descubrirlo tendrán que estar muy atentos a las redes sociales de Vanetta. A lo largo de la mañana irán desvelando pistas sobre las distintas localizaciones del misterioso objeto. Una vez alguien lo encuentre, llegará la prueba final: adivinar el código del candado. Solo así podrán llevarse el premio que esconde en su interior.

Y sí, merece la pena intentarlo. Porque dentro del cofre esperan dos entradas para el Vanetta Fest, valoradas en 150 euros cada una. Se trata de la gran fiesta vegana que la marca celebrará el próximo 24 de octubre en el Real Club Náutico de Vigo, en Nigrán.

Un evento que promete reunir a personalidades de la gastronomía, la cultura, la política, creadores de contenido e instituciones. Una cita donde comida y arte se darán la mano para crear un encuentro único.