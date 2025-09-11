La tradicional churrasquería de Vigo que convive con los 'fodechinchos' y mantiene su esencia familiar

Si por algo destaca Cabo Estai, en Vigo, es por ser una de las zonas más exclusivas de Galicia. Pero, a pocos metros de los lujosos chalets, se encuentra una de las churrasquerías más familiares y especiales de la ciudad.

Elvira, la actual dueña del restaurante Cabo Estai, dice no estar interesada en lo que considera "publicidad". "Nos va bien así", afirma pese a acceder a este reportaje para conocer la historia de su local, donde familias y amigos de todos los grupos sociales se juntan para disfrutar de una comida popular a escasos metros de la Ría de Vigo.

Ella es hija de los fundadores del establecimiento. No está segura de cuándo abrieron sus padres el restaurante. Cree que entre 1966 y 1968, pero sí recuerda que el churrasco —su principal atractivo en la actualidad— no era lo más demandado, sino las empanadillas caseras que cocinaba su madre.

"A mis padres les costó mucho trabajo. Cuando montaron este negocio, todo esto eran fincas. No había carreteras, ni corriente", recuerda la actual dueña del establecimiento. El restaurante Cabo Estai, siempre con las terrazas repletas en verano, sobrevivía gracias a la consumición de algunos vecinos y a las personas que se acercaban a ver un partido del San Miguel de Oia.

Churrasquería Cabo Estai, Vigo Treintayseis

Una década más tarde de la apertura, cuando Elvira tenía 16 años y cerca de siete echando una mano en el local, su madre decidió alquilar el local. La muerte de su padre, que tenía tres trabajos para mantener el restaurante y la familia, fue el detonante que cambió sus vidas para siempre.

Durante 30 años, el establecimiento fue cambiando de dueños y perfilando el tipo de negocio que iban a ofrecer Elvira y su hijo. "Yo trabajé en otros oficios y volvimos porque el negocio empezó a ir mal. Volvimos antes de que cogiera mala fama, más que nada porque nos había costado mucho trabajo levantarlo", afirma a Treintayseis Elvira.

Cerrar el círculo de la historia familiar

Elvira lleva trabajando en el restaurante de sus padres desde hace algo más de diez años. Explica que hace 50 años sólo se servía comida en la sala interior, donde ahora está sentada, y que, "poco a poco", fueron ampliando el espacio.

Comedor de Restaurante Cabo Estai, con una imagen de sus fundadores en la pared Treintayseis

La inversión ha sido importante, especialmente desde la pandemia. Madre e hijo renovaron el establecimiento y construyeron las dos terrazas de la Churrasquería Cabo Estai, que son uno de sus grandes atractivos.

Como explica Elvira, todos los clientes quieren comer en la terraza trasera, que cuenta con dos espacios diferenciados: uno cubierto y otro libre. El ambiente allí es especial, se reúnen familias y grupos de amigos con vistas a las fincas de la parroquia de San Miguel de Oia.

Terraza trasera de Restaurante Cabo Estai Treintayseis

"La última vez que mi padre vino a casa, él ya sabía lo que le iba a pasar, pero en aquel momento me decía: no te preocupes, cuando vuelva vamos a hacer un salón ahí al lado de esas ventanas, por la parte de fuera, para hacer bodas y banquetes", recuerda Elvira.

Por eso, tras todas las reformas que han ejecutado estos años, pese a no celebrar ni bodas ni banquetes, Elvira siente que ha cumplido el sueño de su padre. "Ahora yo le digo a mi hijo: ¿Sabes qué? Ya me puedo morir tranquila", afirma emocionada desde una de las mesas del comedor principal del restaurante.

¿Cómo es hoy la Churrasquería Cabo Estai?

La vuelta de la familia original a la Churrasquería Cabo Estai fue un golpe de suerte para el local, que ahora está viviendo uno de sus mejores momentos. Cada verano, llenan sus terrazas gracias a su trato al cliente y la comida que ofrecen.

"No nos podemos quejar, sí es cierto que en invierno todo esto baja un montón. Pero tenemos una buena clientela y nosotros los fines de semana trabajamos", explica Elvira, que detalla que a partir de septiembre reducen su horario y no trabajan por las tardes entre semana.

El bocadillo de calamares era, y sigue siendo, uno de los grandes reclamos del restaurante, que ahora también destaca por su churrasco, pescados y empanadas caseras, entre otros manjares de la gastronomía gallega. Además, el plato de calamares está tan demandado que llegan a limpiar 200 kilos por semana, asegura Elvira.

Fachada del Restaurante Cabo Estai, en Vigo Treintayseis

La gran mayoría de clientes acude a comer o a cenar, pero, al contrario que otras churrasquerías, Restaurante Cabo Estai abre bien temprano. A partir de las 10:00 horas ya reciben a sus primeros clientes, principalmente peregrinos que buscan un lugar donde tomar el café, comer y sellar la Compostela.

El auge del turismo y del Camino Portugués por la Costa está favoreciendo este local, que no llega a perder su esencia familiar pese a la buena fama que posee. Y los turistas no es el único público nuevo del restaurante, los dueños de los impresionantes chalets de la zona han empezado a acercarse.

Según Elvira, en su mayoría son madrileños. "Antes no, pero ahora sí empiezas a verlos por aquí. Pueden venir a comer en un momento dado, pero lo normal es que pidan su comida y la coman en casa", explica la dueña, que recuerda que también cocinan para llevar: "No la mandamos, nosotros la envasamos y ellos se la llevan".