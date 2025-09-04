El emblemático bar de Vigo que ha conquistado Samil y a los vigueses durante más de 30 años

El verano se acaba y los vigueses y las viguesas se alejan de las playas hasta la primavera. Pero los locales donde tomarse un helado, un refresco o una caña bien fría para soportar el calor siguen allí todo el año. Entre ellos, se encuentra un mítico pub que ha sobrevivido en Samil más de 30 años.

Se trata de Maui. El original, que está situado en el número 43 de la Avenida de Samil y fue fundado por su actual dueño, Manolo, en el 1988. Este empezó trabajando en La Vela, continuó en alguna discoteca y fue aquel año cuando decidió montar su propio local.

Como recuerda a Treintayseis su hijo, Raúl, antes había un ambiente más nocturno. Samil era una zona con discotecas, donde salir de fiesta. De hecho, el accidente que dio nombre al grupo Siniestro Total se dio en la Avenida de Beiramar, cuando Julián Hernández y compañía se dirigían a la playa a tomarse la última copa.

La primera copa en los 90 se tomaba en el Maui. "El paso del tiempo, los controles de alcoholemia y demás quitaron ese ambiente de la zona", explica el hijo de Manolo, que ahora también trabaja en el negocio familiar.

Tuvieron que adaptarse a la nueva situación sin perder la esencia del Maui: un lugar crear recuerdos con amigos."Tenemos la idea clara. Siempre abrimos tarde y acabas cerrando más temprano, pero al estar ahí toda la vida, la gente acaba yendo igual", afirma Raúl.

Conservar una marca propia

Más de 20 años de trayectoria no le sirvieron a Maui para mantenerse en el número 43 de la Avenida de Samil. No llegaron a un acuerdo con la dueña del edificio y tuvieron que buscarse un nuevo hogar.

Lo encontraron unos metros más adelante, encima de la bolera de Samil. "Nos fuimos a la aventura", recuerda Raúl, que añade que la necesidad de buscar otro espacio les abrió los ojos a que había más lugares donde poder llevar su propuesta.

Poco tiempo después, la propietaria del local original les llamó para que volviesen a su hogar. Así lo hicieron, pero con la idea de montar nuevos establecimientos a lo largo de la costa viguesa.

La primera parada fue Coruxo. Luego, cambiaron de municipio y dieron el salto a Playa América y a la Patos. Poco a poco fueron conquistando toda la Ría, con locales que van desde Nigrán hasta Cangas.

Una expansión que se ha dado en la última década gracias a crear una marca y "hacer que cada establecimiento sea reconocible". "Al final el logo también es peculiar, las letras esas llevan desde el 88", señala Raúl.

Uno de los elementos que más destacan de Maui son los juegos que tiene en la mayoría de sus locales. "En Samil tenemos un billar. En Coruxo, billar, dardos y futbolín. En Playa América tenemos cuatro billares y tres de dardos. Es el estilo que llevamos", enumera Raúl, que recuerda que también organizan conciertos.

Nuevo garito en Churruca

En la actualidad, Maui tiene tres establecimientos abiertos durante todo el año en Playa América, Samil y Coruxo. Luego, en temporada de verano, abren en la playa de Os Olmos, Patos, Areosa y en Rodeira (Cangas).

Ahora bien, ya están pensando en próximos proyectos. En concreto, Raúl comenta a Treintayseis que abrirán un nuevo local en Churruca, una propuesta suya y de su hermana. El objetivo es convertirse también en una referencia para la gente del centro: "Al final hay mucha gente que trabaja allí", afirma.

Así, Maui volverá a un entorno de ocio nocturno, cerrando un círculo con el pub original que abrió Manolo en 1988. El local tendrá dos alturas y la idea será mantener el estilo que les ha dado tanto éxito durante toda la semana, no sólo jueves, viernes, sábado y domingo como otros locales de la zona.