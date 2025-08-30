Carnivale Burger representa a A Coruña en The Champions Burger Vigo 2025

Contenido patrocinado

Carnivale Burger, referente de la hamburguesa gourmet en Galicia y única representante de A Coruña, participa en The Champions Burger Vigo 2025, el mayor campeonato nacional de hamburguesas, que ya está en marcha en la ciudad olívica y que se extenderá hasta el próximo 7 de septiembre.

Carnivale Burger llega a esta edición con su innovadora propuesta “MVP”, una hamburguesa que combina lo mejor del estilo americano con la esencia artesanal de la marca. Elaborada con pan y salsas caseras, carne gallega de chuletón madurado 60 días y brisket de Angus cocinado durante 48 horas a baja temperatura con adobo cajún propio, la burger se completa con un ingrediente secreto: el “Polvo Florida”, pensado para sorprender y despertar la curiosidad de quienes se acerquen a probarla.

La participación en Vigo se produce en un momento de máximo reconocimiento para Carnivale Burger. En 2025 ha sido distinguida como Mejor Hamburguesería de Galicia, Mejor Burger Local en The Champions Burger A Coruña y, además, se ha convertido en la única hamburguesería gallega clasificada para la final nacional de The Champions Burger 2025, cuya fecha y sede están aún

pendientes de confirmar por la organización.

La "MVP" de Carnivale, Mejor Burger Local en The Champions Burger A Coruña Carnivale Burger

Desde su apertura en plena pandemia, Carnivale Burger ha revolucionado el panorama gastronómico coruñés, destacando por su apuesta por carnes de maduración extrema de hasta 120 días y la reciente incorporación de pan de elaboración propia sin aditivos ni conservantes. Una filosofía de “todo casero” que incluye también la selección de carnes locales, quesos, salsas y combinaciones únicas, elevando la hamburguesa a la categoría de alta cocina.

Carnivale Burger invita a todos los amantes del buen comer a acercarse a Vigo y apoyar a la propuesta coruñesa en esta gran cita nacional del mundo burger.