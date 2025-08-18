La Festa do Marisco de Vigo será "más moderna, más elegante" y con nueva ubicación dentro del puerto

Después de seis años de un parón que se inició con la pandemia, regresa al calendario de fiestas gastronómicas de la ciudad la Festa do Marisco, que se celebrará del 4 al 7 de septiembre su edición número 18.

Este lunes se ha presentado la fiesta en un acto en donde se ha anunciado que esta edición estrenará nueva ubicación dentro del puerto de Vigo. Continuará en la zona del Berbés, pero en una situación "más centrada y más cercana a la ciudad".

Así lo ha anunciado Juan López, presidente de la Asociación de Compradores de Pescado de Vigo, Acopevi, que es la entidad que organiza la Festa do Marisco. Además, contará con una imagen "más moderna y elegante", con los stands "más homogéneos".

Otra novedad de esta edición será una zona infantil y el evento estará amenizado por música, tanto tradicional como "más actual", que se sumará a la oferta gastronómica con un producto "de calidad" a precios populares.

El horario será de 12:00 a 16:00 horas y de 20:30 a 00:30 horas.