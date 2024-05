Dónde comer en Vigo, según la banda local Isius

Vigo es una ciudad rica en muchos ámbitos, pero sin duda, la música es uno de sus principales fuertes. Desde los años 80, con el fenómeno de la Movida viguesa, hasta la procesión de grupos que fueron surgiendo y tocando en las múltiples salas a comienzos de los 2000, la urbe olívica puede presumir de ser la cuna de infinidad de proyectos musicales.

Una de las bandas con sello vigués en activo es Isius, conformada en la actualidad por Jacobo de San Claudio, Alejandro Enríquez, José Viqueira, Carlos Gil y Edu Romero. Su primer álbum nació en 2019 y este año, a comienzos del mes de mayo, han lanzado su cuarto disco, Studio 2.

Este último trabajo ha sido muy especial para el grupo, pues lo grabaron en los estudios de Abbey Road, por donde han pasado leyendas de la música como The Beatles, Foo Fighters, Oasis o The Cure. "Grabar un disco es siempre una sensación genial, pero esto es hacerlo en el lugar más top", contaba a este periódico el bajista de Isius, Edu Romero.

En esta ocasión, sin embargo, dejan a un lado su faceta de músicos y ejercen de gurús gastronómicos para Treintayseis. Estos son los lugares predilectos de la ciudad olívica donde los miembros de Isius reponen fuerzas y se inspiran.

Para desayunar

Cafetería Revi. google maps

Para empezar bien el día es necesario tomar un buen desayuno. Desde Isius optan por un lugar situado frente al estadio municipal de Balaídos, la cafetería Revi, y el motivo no es cosa menor: aseguran que aquí se sirven "las tostadas más grandes de pan tumaca".

Para tomar el aperitivo

Taberna Eligio. Foto: Treintayseis

A media mañana siempre entra bien algo para saciar momentáneamente el hambre antes de que llegue el almuerzo y para ello, el grupo vigués no duda en recomendar todo un clásico centenario: la Taberna Eligio, donde "con cada caña o vino" puedes degustar un "pincho de cocina". Este era uno de los establecimientos predilectos del fallecido escritor Domingo Villar, que lo incluyó en varias de sus novelas.

Para comer

Exterior del Mesón Bouzas. Páxinas Galegas

La siguiente parada de la ruta gastronómica de Isius es en la zona de Hispanidad, concretamente, en el número 12 de la calle Sevilla. En el Mesón Bouzas podrás "comer en una verdadera tasca de barrio", afirman los músicos. El establecimiento lleva abierto desde 1989 y está especializado en jamón, aunque cuenta con variedad de tapas y menú del día.

Para merendar

Mesón Bodegón Orensano. Páxinas Galegas

Seguimos por los alrededores de Gran Vía y con los negocios 'de toda la vida', pero ahora, para merendar a cuerpo de rey. Isius recomienda parar en el Mesón Orensano a todo aquel que "le gusta merendar un buen bocata de calamares".

Para cenar

Huevos fritos con chorizo en San Amaro.

Cae la noche y el cuerpo pide una cena contundente. Los músicos vigueses, fieles a sus recomendaciones clásicas, no dudan en proponer el bar San Amaro, casi oculto entre las calles de Churruca, con una larga trayectoria y toda una legión de fieles clientes. También se atreven a recomendar plato: los "huevos fritos con patatas y chorizo", pues aseguran que "no dejan a nadie indiferente". Para Isius, este es el lugar donde tomar "la mejor cena del mundo".

Para tomar unas copas

Interior de La Fábrica de Chocolate.

"Tal y como sales por la puerta de San Amaro escuchas al alcalde (Quique Fábrica) y es imposible no entrar a tomar una, o dos…". Para Isius, el garito en el que cerrar la noche por todo lo alto no es otro que La Fábrica de Chocolate. También un histórico de Churruca, en este pub podrás tomarte una copa, bailar y disfrutar de los conciertos que alberga casi todas las semanas.