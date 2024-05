El bar de Vigo en el que puedes cenar con sólo un par de consumiciones: no te lo pierdas

En la calle Colombia, en la intersección con Couto Piñeiro, se encuentra uno de los locales clásicos no sólo de la zona, sino de Vigo. Un lugar icónico que siempre está lleno, tanto en las pequeñas mesas de fuera como en el interior, donde la barra se convierte en un lugar más donde apoyar las consumiciones. Y las tapas, porque estas son las grandes protagonistas.

Y es que el Imperial es de esos sitios en la ciudad cuya fama le llega de esa no siempre habitual costumbre de servir un pincho o una tapa con la consumición. En este caso, no hay que quedarse con la imagen de las patatillas o las aceitunas, o quizás algo de embutido con un poco de pan, no. En el Imperial, las raciones gratuitas que acompañan a la bebida son lo suficientemente abundantes como para que hagan las veces de comida o cena.

Así lo han hecho "toda la vida", y es un sello de identidad del local, que también ofrece menú del día por 12 euros con cinco primeros y cinco segundos para elegir, pan, bebida, postre y café; en caso de querer un plato único, el precio es de 10 euros. Además, ofrece una carta donde destacan las tapas y las raciones, con gran protagonismo de la especialidad de la casa, los calamares a la romana, y su ensaladilla, ampliamente conocida por los clientes habituales.

Así que, en la entrada del barrio del Calvario desde Urzaiz, Vigo ofrece un plan perfecto de bebida y comida a un precio adaptado a todos los bolsillos, y donde un par de cañas pueden servir para saciar el apetito tanto al mediodía como a la hora de la cena.