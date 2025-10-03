Pagan menos de 40 € en un mesón tradicional de Rías Baixas y no dan crédito: "Las cantidades son generosas"

Las Rías Baixas destacan por su belleza, pero también por la calidad de su oferta gastronómica. Productos autóctonos, frescos y de calidad son los protagonistas de las cartas de la mayor parte de restaurantes de la zona, siendo los furanchos los más típicos, aunque solo abren 3 meses al año.

Una usuaria de TikTok ha compartido su experiencia en un restaurante "al estilo furancho" del que ha salido muy contenta por el trato recibido, así como por lo ricas que estaban las raciones de gran tamaño. Se trata de Dúas Cepas, en Meaño (Pontevedra).

"Te va a encantar tanto como a mí"

El restaurante Dúas Cepas destaca por el entorno en el que se encuentra, rodeado de vegetación en plena naturaleza de las Rías Baixas. Tiene una terraza exterior cubierta en la que disfrutar de una buena comida debajo de la parra, creando un momento único digno de disfrutar.

"Hoy te enseño un local al estilo furancho que sé que te va a encantar tanto como a mí", comienza diciendo en su vídeo mientras enseña unas imágenes del exterior del local. Y añade: "Un lugar tranquilo con jardines y diferentes espacios".

A juzgar por lo que se ve en el vídeo, vemos un exterior muy bien cuidado que invita a decantarse por este establecimiento para probar su oferta gastronómica con "ingredientes selectos", como apuntan en su Instagram, con los que crean platos deliciosos.

"Te recomiendo muy mucho comer en la terraza exterior cubierta y bajo las parras, porque se está genial", afirma ella sin ninguna duda. Lo cierto es que la idea de comer buenos platos gallegos bajo una parra, con una ligera brisa y con las vistas al jardín, suena muy bien.

"Nos atendieron rápido y, aunque el local es bastante amplio, se suele llenar, así que te aconsejo reservar con antelación", recomienda antes de enseñar la carta y hablar de las raciones por las que se decidieron. El número para reservas se puede encontrar en el Instagram de Dúas Cepas.

"Tiene una carta bastante amplia. Nosotros pedimos una tortilla de patata (10 euros) y la carne richada de la casa (15 euros)". A juzgar por el tamaño de las raciones, lo cierto es que la relación cantidad-precio está muy bien.

"Nos pusieron una tortilla entera y grande. La pedí pasada porque es la única que tomo y estaba buena", apunta sobre el primer plato. "La carne richada traía patatas y también bien", señala sobre el segundo.

"Las cantidades son generosas y nos llevamos un tupper para casa", confirmando el gran tamaño de las raciones, tal y como se ve en el vídeo.

Una vez que terminaron con ambos platos, llegó el momento del postre. Pidieron una tarta helada cuyo importe era de 4 euros. "En muchos sitios ya cobran 5 euros o más por el postre y sigo pensando que es un precio algo excesivo", opina.

Por todo ello, sumado a las bebidas y el pan, tan solo pagaron 37,50 euros, un precio súper económico y por el que merece mucho la pena probar este restaurante de Meaño. "Un lugar al que te recomiendo ir", finaliza en su vídeo.