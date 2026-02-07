El restaurante gallego que triunfa por menú del día con postre a 11 euros: "Todo buenísimo"

Galicia es una tierra que se caracteriza por el buen comer. La cocina gallega se caracteriza por productos de primera calidad, tanto del mar como de la tierra, como el pulpo á feira, el lacón con grelos y, cómo no, el raxo.

El raxo es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía gallega. Se trata de cerdo troceado menudo y adobado sin condimento, solo pimentonado, aunque también hay la opción de pollo e incluso de pescado.

Menú del día por 11 euros: "Muy bueno todo"

Una inmensa mayoría de restaurantes, bares y tabernas gallegas ofrecen este clásico gallego. Sin ir más lejos, Pontevedra tiene su propia 'reina del raxo'. En la avenida de Lugo, la raxería Lola es un lugar de culto para los amantes de este plato.

La raxería Lola es un negocio familiar caracterizado por la cercanía y el buen trato. "Queremos que disfrutes de un ambiente agradable y que te sientas tan cómodo como si estuvieras en tu propia casa", indican en su página web.

La propuesta gastronómica de Lola incluye una amplia carta con tapas clásicas, bocatas y raciones de calamares fritos, pulpo con tetilla, secreto de cerdo a la brasa con patatas, tortilla de patatas y almejas a la marinera, entre otras delicias.

Pero si hay un plato estrella en la raxería Lola, ese es el raxo con patatas. El establecimiento sirve medias y raciones completas, con un precio entre 6,50 y 11 euros. "Ha sido el mejor raxo que he probado hasta el momento", dice uno de los clientes.

La raxería Lola, por otra parte, destaca también por ofrecer uno de los menús del día más económicos de la zona. Este tiene un precio de 11 euros por persona e incluye primer y segundo plato, una bebida, postre o café.

Con todo ello, se trata de una opción súper recomendable para comer bien y barato en Pontevedra. "Todo buenísimo y muy bien de precio. El raxo estaba increíble. Si volvemos a Pontevedra, iremos de nuevo sin duda", dice otra de las reseñas.

Ubicado en la avenida de Lugo, a la altura del número 17, la raxería Lola cuenta con un pequeño área de estacionamiento para vehículos. No obstante, justo enfrente del local, hay un parking público con capacidad para más coches.