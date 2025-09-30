Pontevedra calienta los fogones para convertirse en "Capital Gastro"

Pontevedra saca pecho de su potencial gastronómico haciendo realidad un nuevo programa, el "Capital Gastro", que busca convertir a la Boa Vila en referente gastronómico en Galicia y al Mercado de Abastos de la localidad en punto de encuentro en esta materia.

El plan culinario pontevedrés, impulsado desde el área de Promoción Económica, se prolongará de octubre a abril y contará con la participación de emprendedores y empresarios de la hostelería local. Todas las actividades previstas, enmarcadas en seis ejes, estarán abiertas al público general. Entre ellas, destacará un festival gastronómico que servirá para abrir boca de cara a la celebración de una nueva edición de los Premios Feroz.

Actividades

A Mesa do Camiño será la primera de las iniciativas programadas, y tendrá lugar el 9 de octubre. Incluirá una treintena de encuentros culinarios para peregrinos y visitantes del Camiño Portugués. Los caminantes, previa acreditación, podrán degustar menús elaborados con producto local y de temporada.

Habrá varias oportunidades para disfrutar de esta novedosa iniciativa: En octubre, los días 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31; en noviembre, durante las jornadas 6, 7, 13, 20 y 21; en marzo, los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 y, por último, en abril - días 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24 y 30-.

Mercado creativo

Pontevedra Capital Gastro reservará un espacio para la creatividad. Retomando el espíritu de la "Sétima Feira", la propuesta reunirá marcas gallegas relacionadas con la moda, el diseño, la pintura y la artesanía. También incluirá talleres. En este caso concreto, las actividades se desarrollarán el 11 de octubre, los días 8 y 22 de noviembre, el 31 de enero, el 14 y 28 de febrero, los días 14 y 28 de marzo, y el 11 y el 25 de abril.

En lo tocante al ámbito audiovisual, el Festival de Cinema Gastronómico incluirá 12 proyecciones. En todas ellas, que se desarrollarán en el Mercado de Abastos, habrá un coloquio temático. Para esta propuesta los días marcados en el calendario son el 3, 10, 17, 20 y 24 de febrero; los días 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo, y el 7, 14 y 21 de abril.

Mercado de emprendimiento y Nuevos talentos

También el Mercado de Abastos será escenario para que 15 emprendedores y emprendedoras puedan poner a prueba sus modelos de negocio entre los meses de noviembre y abril. Del mismo modo, la "Promoción de novos talentos da cociña atlántica" propondrá cuatro microeventos gastronómicos los días 29 de enero y 5, 12 y 19 de febrero.

Todo lo anterior se llevará a cabo sin olvidar tres grandes citas para la gastronomía gallega: El Magosto, los días 14 y 15 de noviembre; el Entroido, los días 17 y 18 de febrero y la Semana Santa, los días 3 y 4 de abril.





