Paga 15 euros por un desayuno en Bueu (Pontevedra) y no da crédito: "Me impresionó mucho"

Salir a desayunar está de moda y es una tendencia en constante evolución, especialmente con la popularidad del brunch los fines de semana. Desde una tostada clásica con jamón, tomate y aceite de oliva hasta opciones más elaboradas con aguacate, huevo y otros ingredientes.

La primera comida del día se reinventa en las cafeterías y restaurantes de municipios como Bueu (Pontevedra), donde cada vez más personas buscan desayunos saludables y equilibrados. Es el caso de la creadora de contenido @calvadebares.

Tres cafés "súper ricos" y dos tostas por 15,20 euros

La usuaria de TikTok @calvadebares se ha pasado por una de las cafeterías más populares de Bueu (Pontevedra), Marte, especializada en desayunos. En esta ocasión acudió acompañada de una amiga para disfrutar de una auténtica experiencia gastronómica.

"Me habéis recomendado mucho este sitio", comenta la creadora de contenido en el vídeo. Concretamente, el establecimiento está situado en la rúa Fígaro, número 1, muy cerca del Museo Massó y del Puerto del municipio.

En un ambiente acogedor y relajado, la joven y su acompañante disfrutaron de tres cafés "súper ricos" y dos tostas: una de queso Brie con mermelada de arándanos y otra de jamón con aguacate, todo por el módico precio de 15,20 euros.

"Está súper bien y en Bueu. Relación calidad-precio me impresionó mucho porque hacía tiempo que no desayunaba tan bien y tan barato", confiesa.

#pontevedra #comida #desayuno #food ♬ Shiny - Easykid @calvadebares Desayuno rico y barato en Bueu 🪐✨ @martecafebueu 📍Rúa Fígaro, 1 Bueu, Pontevedra 🌱Opciones veggies 🚫🌾No opción sin gluten 🐶Pet friendly 🛵No delivery ♿️Fácil acceso 🚗Zona con facilidad aparcamiento (en temporada baja) 💸7,20€ cada una 9/10 👩🏻‍🦲👩🏻‍🦲👩🏻‍🦲👩🏻‍🦲👩🏻‍🦲👩🏻‍🦲👩🏻‍🦲👩🏻‍🦲👩🏻‍🦲 Probamos: •Tostada de aguacate con jamón, extra de huevo 4,90€ 🥑🍳 •Tostada de mermelada de arándanos y queso brie 5,50€ 🫐🧀 •Café con leche 1,60€ ☕️ #bueu

Pero no es la única clienta que ha quedado encantada con este local. Las reseñas en Google reflejan opiniones similares: "Increíble desayuno y atención de todo el personal. Nos quedamos con ganas de probar las cookies, pero el cinamon roll de pistacho con helado fue increíble", dice Pauli.

"Si eres amante de los pancakes, este bar es una parada obligatoria", asegura Cristian. "Marte Café no solo sirve pancakes, los convierte en una experiencia. Desde que entras, el aroma dulce y mantequilloso te envuelve y te promete algo especial... y cumple", añade.

Marte es una excelente opción para desayunar, con una amplia variedad de tostas y dulces. El local abre de miércoles a domingo, en horario de 09:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas. Los lunes y martes cierra por descanso.