Los chiringuitos más populares de la ría de Pontevedra: música, sol y mojitos al atardecer

La palabra chiringuito es sinónimo de verano y, en muchas ocasiones, también de vacaciones. Estos locales situados a pie de playa son el lugar perfecto para sobrellevar mejor los días de verano y las altas temperaturas propias de estas fechas.

En la ría de Pontevedra se encuentran numerosos chiringuitos donde disfrutar de la música y saborear un mojito al atardecer. Además, ofrecen la posibilidad de picar algo de comida mientras se sigue disfrutando de las aguas cristalinas y la arena fina que caracterizan esta zona.

5 chiringuitos 'top' en la ría de Pontevedra

La oferta es la más amplia de las Rías Baixas y la calidad de los establecimientos es indiscutible. Por ello, en este artículo hemos querido destacar algunos de los más populares, aunque seguramente existan otros rincones que también merecen ser visitados.

Galifornia Beach (Bueu)

Empezamos nuestro recorrido en la playa de Tuia, en Bueu. Con unas vistas privilegiadas y unos atardeceres mágicos, Galifornia Beach Bar es el lugar ideal para tomar algo este verano. Los amantes de la cerveza podrán disfrutar de cañas bien frías, aunque también se ofrecen cócteles con y sin alcohol.

La experiencia en Galifornia Beach suele ir acompañada de música en vivo, ya que en muchas ocasiones hay un DJ amenizando el ambiente.

Chiringuito Sinás (Poio)

El chiringuito Sinás desarrolla su actividad desde hace más de 25 años en la playa del mismo nombre. Deliciosa comida casera y música en vivo, además de fabulosos cócteles, hacen de este lugar una parada obligatoria.

Con una puntuación de 4,5 sobre 5 estrellas, los clientes hablan maravillas de este establecimiento: "Las croquetas de 10. La hamburguesa deliciosa"; "Un sitio que no te puedes perder si estás en Raxó"; "Buen trato al cliente y servicio rápido".

Kiosko Aturuxo (Sanxenxo)

El Kiosko Aturuxo es uno de los rincones más especiales de Sanxenxo. La música, los zumos de fruta natural y el verano están garantizados en la playa de Area de Agra, una pequeña y exclusiva calita con poca disponibilidad de aparcamiento, lo que la convierte en un espacio casi exclusivo.

Abierto de 11:30 a 00:00 horas, el Kiosko Aturuxo ofrece a sus clientes mojitos, cañas bien frías y zumos naturales, todo en un ambiente único que querrás repetir.

Chiringuito Aguete (Marín)

La fiebre del poke también ha llegado a establecimientos a pie de playa, como el Chiringuito Aguete. Si quieres disfrutar de un día completo entre el agua y la sombrilla, este lugar es ideal. Se encuentra escondido entre la arboleda de una de las esquinas de la playa marinense y cuenta con mesas de madera, además de deliciosas tostas de aguacate.

Muiño Vello (Bueu)

Cerramos esta lista de chiringuitos en nuestro punto de partida: Bueu. Con una agradable sombra y cócteles muy fresquitos, el chiringuito Muiño Vello es uno de los lugares de referencia en la playa de Lapamán.

El establecimiento se divide en una zona de barra y mesas sobre la arena, y otra elevada sobre un pequeño espacio de césped. Dispone de aparcamiento privado y sus mojitos son el mayor reclamo cada verano.

"Gran chiringuito para disfrutar del mojito más rico de la costa gallega", dice una de las reseñas en Google, a lo que otra añade: "Buen sitio para tomarte unas cañas, y si quieres comer tienes algunas raciones a buen precio".