Paga 12 euros por comer hasta reventar en una aldea de 120 habitantes y no da crédito: "Salimos rodando"

Una ración de orejas y otra de zorza con patatas fritas @senen_98

En los pueblos se come muy bien, y eso lo sabe todo el mundo. En Galicia, lo difícil es elegir, porque hay una inmensa variedad de casas de comidas, furanchos y templos de la gastronomía.

Para quienes estén en Cuntis (Pontevedra) y alrededores, el creador de contenido Senén Morán (@senen98_) ha hecho un descubrimiento increíble: un sitio donde comer muy bien por solo 12 euros por persona.

Cocina tradicional y casera para salir rodando

El establecimiento al que acudió el influencer asturiano se trata del bar O Cuberto, ubicado en el lugar de Magán, una pequeña aldea de 120 habitantes, a 30 minutos de Pontevedra. "Vais a flipar", comienza diciendo en el vídeo.

El total de la cuenta fue de 24 euros: pidió dos raciones para compartir entre dos personas con "platos enormes y comida casera". "Salimos rodando, si no sabes dónde comer o cenar en Galicia... Este es tu sitio", recomienda el creador de contenido.

La propuesta de O Cuberto apuesta por una cocina tradicional, sin demasiadas florituras, pero de esas que nunca fallan. En este sentido, la carta se compone de "solo ocho opciones", entre las que se encuentran la tortilla de patatas y zamburiñas.

Senén y su acompañante se decantaron por la ración de orejas, de la que destacó lo siguiente: "Muy buena, picantita, jugosa y no está nada grasienta". También pidieron un plato de zorza con patatas que superó sus expectativas: "La madre que me parió".

"Aquí con dos raciones vas servido, ¿eh? No pidas más. Es una barbaridad de comida esto. O sea, es para que coman cuatro personas aquí, tío, es que no puedo acabarlo", concluye al final del vídeo.

#restaurante #galicia #foodie #españa ♬ sonido original - Senén Morán @senen98_ Comiendo en una aldea pequeña de Galicia hasta reventar por solo 12€ por persona 🤯💸 Pedimos solo 2 raciones para compartir y fue una auténtica barbaridad. Platos enormes, comida casera y 24€ entre los dos. Salimos rodando, si no sabes dónde comer o cenar en Galicia… Este es tu sitio 😎 ⚠️ GUÁRDATE ESTE SITIO para tu próxima ruta por Galicia y mándaselo a esa persona con la que vendrías a ponerte las botas 👀 📍 Bar O Cuberto Magán, Estacas (San Fiz) — Cuntis, Pontevedra, Galicia 💸 12€ por persona #comida

En los comentarios, algunos seguidores le señalan que Galicia y Asturias son "lo mejor para comer", mientras que otros le preguntan si llegó a probar las croquetas y cuál es la localización del bar.

O Cuberto se encuentra en el lugar de Magán, en Cuntis. La forma más rápida de llegar desde Pontevedra es por la AP-9. Para ahorrar el peaje, la carretera N-550 nos lleva hasta la aldea en un trayecto 40 minutos.

¿Qué opinan otros clientes de O Cuberto?

La experiencia de Senén coincide con la de otros clientes: "Buscábamos un sitio para comer porque Padrón estaba muy lleno y dimos con este sitio. Muy recomendable las zamburiñas y los pimientos", señala Carmelo.

Ana, por su parte, deja la siguiente reseña: "Taberna típica en medio de la aldea con buen ambiente. Carta corta pero suficiente, precios populares, comida sabrosa y buena atención. No se puede pedir más".

Sara deja una reseña de 5 estrellas tanto por el servicio como por la relación calidad-precio: "Comida rica y casera. Lo que más me gustó fueron sus croquetas. Nos tocaron de mejillones y tenían un sabor y una textura increíble".