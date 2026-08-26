Jordi Cruz, chef: "Para evitar que entren bacterias en los huevos, se suelen guardar fuera de la nevera"

Los huevos son un producto indispensable en toda cocina. En Galicia los mejores huevos y de la mejor calidad son aquellos que provienen de gallinas camperas criadas en libertad y con alimentación natural. De ahí que muchas recetas gallegas, como la tortilla de Betanzos, entre otras, tengan un sabor tan especial y exquisito.

Sin duda, los huevos son uno de los mejores alimentos que hay, pero pese a su popularidad en todas las casas, son muchas las personas que tienen dudas sobre cómo deben utilizarse. ¿Se deben guardar en la nevera? ¿Hay que limpiarlos antes de usarlos? El chef Jordi Cruz ha hecho un vídeo resolviendo estas dudas tan habituales.

Cómo hay que guardar y lavar los huevos

Los huevos son uno de los mejores alimentos que parecen súper sencillos, pero que aun así generan muchas dudas. ¿Dónde debemos guardarlos? ¿Hay que limpiarlos? ¿Es mejor comprarlos en grandes cantidades? El chef Jordi Cruz pone el foco en tres aspectos fundamentales: conservación, limpieza y, sobre todo, frescura.

"Los huevos se suelen guardar fuera de la nevera. El frío puede alargar su vida útil, pero los huevos tienen una capa fina, una cutícula o flor que recubre la cáscara del huevo y ayuda a sellar los poros evitando que entren las bacterias", explica el chef sobre dónde deben guardarse. Por eso, los cambios bruscos de temperatura y la condensación pueden afectar o deteriorar esa capa natural.

Respecto a si es necesario o no lavarlos, conviene ser prudentes. "Si los queréis limpiar, para evitar salmonelas y demás, será en el último momento, antes de utilizarlos. Un poquito de vinagre, agua abundante y nada más", apunta Jordi Cruz. Lavarlos y después volver a almacenarlos puede favorecer que la humedad facilite la entrada de microorganismos a través de la cáscara. Por eso, si se limpian, mejor hacerlo justo antes de cocinar.

#cocina #gastronomia #huevo ♬ sonido original - Jordi Cruz @jordicruzof Los huevos son uno de los mejores alimentos que existen: proteína de alta calidad, versátiles y presentes en casi cualquier cocina. Y aun así, siguen generando muchas dudas. Cosas importantes sobre los huevos: - ¿Nevera o fuera? El frío puede alargar su vida útil, pero el huevo tiene una fina capa natural llamada cutícula o flor, que protege la cáscara y ayuda a evitar la entrada de bacterias. Los cambios bruscos de temperatura y la condensación pueden deteriorarla. - ¿Hay que lavarlos? Solo justo antes de utilizarlos. Un poco de agua y, si quieres, unas gotas de vinagre son suficientes. - Lo más importante: la frescura. Mejor comprar pocos y con frecuencia. Cuanto más fresco es el huevo, mejor funciona y más seguro resulta. Tres ideas sencillas: no acumular demasiados, manipularlos correctamente y utilizarlos frescos. Con eso, el huevo sigue siendo uno de los alimentos más completos y seguros que puedes tener en casa. #tips

Para este popular cocinero, sin duda, lo más importante es la frescura. "Los huevos cuanto más frescos, mejor. No tengáis muchos huevos, no almacenéis muchos huevos, los justos que vais a utilizar y comprarlos muy a menudo", finaliza. Un huevo fresco mantiene mejor sus propiedades culinarias: la clara perfectamente más firme y la yema conserva mejor su forma.

En definitiva, conservarlos correctamente, manipularlos con cuidado y priorizar la frescura son pequeños gestos que ayudan a disfrutar de uno de los alimentos más completos y versátiles de nuestra cocina.

Uno de los platos más típicos de Galicia

Decir que la tortilla de patata es uno de los platos más típicos de Galicia no sorprende a nadie y, sobre todo, al estilo Betanzos. Sus ingredientes son sencillos: patatas gallegas, huevos camperos, aceite de oliva virgen extra y sal, sin cebolla.

La tortilla al estilo Betanzos se caracteriza por su gran jugosidad, algo que no encanta a todo el mundo, pero que es una verdadera delicia.

El huevo aporta proteína de máxima calidad y vitaminas de los grupos A, B y D, mientras que la patata es rica en minerales como el potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Por su parte, el aceite de oliva virgen extra tiene un gran valor nutricional: contiene ácidos grasos, vitaminas y minerales, además de ser rico en compuestos orgánicos llamados polifenoles, que actúan como potentes antioxidantes y antiinflamatorios.