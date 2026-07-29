El restaurante donde comer a reventar carnes y pescados: "Un 10/10. Sitio auténtico con menú del día muy rico"

Los restaurantes gallegos destacan por la excelente calidad de los productos que ofrecen en cada uno de sus platos. La mayoría apuesta por ingredientes locales y frescos, que aportan a cada receta un sabor y una textura únicos.

No importa qué zona de Galicia visites, ya que en cualquier municipio encontrarás establecimientos con propuestas exquisitas, a precios muy competitivos e, incluso, con menús del día increíbles. Un buen ejemplo es A Cova do Sabio, ubicado en la parroquia de A Valenzá, en Barbadás (Ourense), donde el producto de proximidad es el protagonista.

"Nuestra cocina es tradicional y casera"

Viky y Santi llevan más de 28 años dando comidas en A Valenzá. Al frente de A Cova do Sabio, ofrecen una cocina tradicional y casera, "sin artificios, pero de calidad incuestionable y sabor destacado", una filosofía que les ha permitido fidelizar a sus clientes con el paso de los años.

En el establecimiento sirven desayunos, menú del día, cenas y especialidades de temporada. Además, todos los platos están disponibles tanto para consumir en el local como para llevar. Solo hay que realizar el pedido por teléfono y acudir a recogerlo a la hora acordada para disfrutar de la comida donde se quiera.

La carta es muy amplia. Entre las opciones para desayunar hay diferentes tostadas, varios tipos de croissants y una selección de pinchos, como tortilla, lomo o pulga, entre otros.

Para comer, las posibilidades son muy variadas, con carnes, pescados, ensaladas, tapas y raciones "para compartir". Entre estas últimas destacan la tortilla, los calamares, el raxo o los embutidos. En el apartado de pescados hay platos de bacalao, lubina, merluza o salmón, mientras que las carnes incluyen propuestas de ternera, cerdo, pollo y parrilladas.

Y, por supuesto, la comida puede terminar con alguno de sus postres caseros, con opciones para todos los gustos.

Uno de los grandes atractivos del local es su menú del día, que cuesta 15 euros e incluye un primer plato -a escoger entre seis opciones, un segundo -entre cinco propuestas-, postre y café.

Está disponible de lunes a sábado, festivos incluidos, aunque no se sirve en horario de cenas. Para consultar las opciones de cada jornada, el restaurante actualiza el menú diariamente en su página web a partir de las 12:30 horas.

4,8 sobre 5 en Google

Las reseñas del establecimiento son un ejemplo de la gran calidad de cada plato y del servicio que se ofrece en A Cova do Sabio, además de resaltar el buen precio de la comida en relación a la calidad y cantidad.

"Un 10/10. Sitio auténtico con menú del día muy rico. El sitio es pequeñito pero acogedor y los camareros son muy amables y atentos. Pedimos varios platos del menú y estaba todo muy bueno. Fueron muy atentos con mi alergia a los frutos secos, lo cual se agradece. Relación calidad-precio imbatible! Repetiría sin dudarlo", comentó Cristina.

Algo parecido opinó Claudia: "Nos hicieron un hueco para comer y fue un acierto total, comida riquísima y con un precio muy bueno. Menú del día de lunes a sábado por 15 euros, todo de 10".

Hay quien, incluso, se aventura a recomendar algún plato: "¡Todo un acierto! Comida exquisita y la atención maravillosa de todo el equipo y sobre todo de Asier, te hace sentir como en casa. Recomiendo la hamburguesa y la carrillera madre mía, ¡qué delicia!...".