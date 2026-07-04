La terraza entre viñedos con vistas increíbles a la naturaleza gallega: ideal para una escapada este verano

En verano lo que más apetece es tomar algo y disfrutar de una buena comida en una terraza con vistas, ya sea con una panorámica del mar o de la naturaleza. En Galicia hay opciones de terrazas en cualquiera de sus provincias, muchas de ellas con vistas absolutamente increíbles.

Una de ellas se encuentra en el restaurante Sábrego, en el lugar de Camporredondo, en Ribadavia (Ourense). El establecimiento se ubica en una antigua casa del siglo XVIII y está rodeado de viñedos del Ribeiro que dominan el paisaje que se divisa desde su espectacular terraza.

Una terraza con una panorámica preciosa

Restaurante Sábrego, en Ribadavia (Ourense) sabregorestaurante.com

El restaurante Sábrego ofrece una cuidada propuesta gastronómica basada en el producto de temporada. "El ingrediente final de Sábrego es, simplemente, el cariño", aseguran en su web. Al frente de la cocina se encuentra el chef Marco Vidal, que elabora platos en los que el protagonismo recae sobre materias primas gallegas de máxima calidad, tratados para realzar su sabor.

Cuenta con dos menús degustación: Gabia, que incluye aperitivo, dos entrantes, pescado, carne, prepostre, postre y petit fours; y Socalco, un menú más amplio que añade snacks y un entrante más. Ambos pueden acompañarse de un maridaje con o sin alcohol, aunque si lo prefieres también disponen de una selección de platos a la carta.

Más allá de la cocina, el entorno convierte la visita en una experiencia difícil de olvidar. Situado en pleno corazón de la comarca del Ribeiro, Sábrego se integra en un paisaje caracterizado por la imagen que ofrecen los viñedos, un escenario que cambia de color según la estación en la que lo visites y que, sin duda, refleja la vinculación del restaurante con el territorio.

Terraza del restaurante Sábrego, en Ribadavia (Ourense) sabregorestaurante.com

Ya sea para tomar algo con amigos o disfrutar de una comida al sol o una cena bajo las estrellas, desde la terraza de Sábrego puedes disfrutar de una experiencia excepcional y del paisaje gallego. Además, al estar cerca de Ribadavia puedes hacer una visita exprés a esta magnífica localidad para descubrir todos sus encantos.

Una casa rural en la que alojarse

Restaurante Sábrego sabregorestaurante.com

La Casa Rural Casal de Armán es un hotel rural de seis habitaciones, cada una de ellas con una identidad propia, en la que también se encuentra el restaurante Sábrego. Todos los dormitorios están equipados con baño completo, televisión y otras comodidades.

"Junto con nuestra bodega de elaboración de vinos con Denominación de Origen Ribeiro ofrecemos al huésped una experiencia de 360º dentro de un entorno único y privilegiado en el corazón del Ribeiro", informan desde el establecimiento.