El pueblo de 100 habitantes donde se come de maravilla y muy barato: "No había comido tan bien en mucho tiempo"

No hay nada más auténticamente gallego que acudir a un furancho. En estos establecimientos se vende el excedente de vino casero acompañado de una selección de tapas tradicionales, y son especialmente populares en el sur de Galicia.

Entre las especialidades que suelen ofrecer destacan los pimientos de Padrón, la zorza, la tortilla de patata, las croquetas o la empanada, y uno de los mejores lugares para disfrutar de esta experiencia tan auténtica es el furancho Villa Preciosa.

Las mejores empanadillas de grelos con chorizo y queso tetilla

Situado en la pequeña aldea de Torrente, en Pazos de Borbén (Pontevedra), el furancho Villa Preciosa es un lugar perfecto para una escapada de fin de semana, tanto por su cercanía a Vigo como por su propuesta gastronómica.

La gran estrella, sin duda, es su empanadilla de queso de tetilla con grelos y chorizo, muy recomendada por visitantes y perfiles gastronómicos como Guía Furanchin. Además, ofrece otras especialidades como tortilla, zorza y chorizo al infierno.

"Este es el furancho con las empanadillas de grelos con chorizo y tetilla que te puedas imaginar. La masa crujiente, bien de relleno y estos grelos que son muy típicos nuestros", destaca Guía Furanchin en su último vídeo de TikTok.

Una valoración que también comparten otros visitantes en Google: "recomiendo la empanada de grelos con chorizo y tetilla". Destacan también la tortilla de patatas, el raxo, los pimientos de Padrón, las croquetas de choco y, de postre, la tarta de queso tetilla y membrillo.

El precio de la ración más cara es de 9,50 euros. Además, la jarra de vino de medio litro cuesta 5 euros, mientras que la de un litro tiene un precio de 8 euros.

Amplio jardín, aparcamiento y zona de juego para niños

El furancho Villa Preciosa ofrece un amplio jardín, zona de aparcamiento para clientes, acceso para personas con movilidad reducida y un área de juegos infantil, ideal para que los más pequeños puedan divertirse antes o después de la comida.

Llegar hasta este establecimiento es muy sencillo. Desde Vigo, hay que tomar la carretera N-552 hasta Redondela, para después desviarse por la N-550 hasta Os Valos, donde se debe continuar por la EP-2702 hasta alcanzar el destino.

Tal y como establece la Xunta, la temporada de furanchos terminará el próximo 30 de junio, pudiendo ampliarse hasta el 31 de julio, por lo que todavía quedan varias semanas para disfrutar de la cocina de Villa Preciosa o cualquier otro de los establecimientos autorizados.