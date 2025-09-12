Una cocinera gallega lo deja claro: "Para el rebozado perfecto el huevo tiene que estar muy bien batido"

Existen un sinfín de trucos a la hora de cocinar que ayudan a que la preparación sea mucho más sencilla. Conseguir una buena presentación y un rico sabor requiere de experiencia y maña, pero también de saber los detalles que pueden ayudarte a conseguir un plato realmente bueno.

Una cocinera gallega ha publicado los trucos para conseguir un buen rebozado. Ya sea para rebozar pescado, carne, pollo u otros, si sigues las recomendaciones que ha dejado, seguro que cada vez que decidas llevar a cabo este proceso, el resultado será maravilloso.

Los trucos para un buen rebozado

La gallega Victoria Maseda es quien ha ofrecido a sus seguidores los mejores trucos para conseguir un rebozado en perfectas condiciones. En este caso, lo ha hecho con unos trozos de merluza fritos, previamente rebozados en harina y huevo.

"Lo primero es lavar nuestro producto. Lo secamos y lo salamos". Este paso es el mismo independientemente del ingrediente que vayas a cocinar. Ella lo deja reposar con la sal durante unos minutos y aprovecha el tiempo para preparar los huevos.

"El huevo tiene que estar muy bien batido. Que no nos dé miedo batir", informan mientras que enseña en la imagen cómo debe quedar el huevo.

Hay que tener en cuenta que si este no se bate de la forma correcta, la clara y la yema no quedan bien integradas, y eso se nota al rebozar el producto. Si esto ocurriese, la comida, una vez frita, no tendría una textura y apariencia correctas.

"Echamos el aceite en la sartén", y añade: "Tiene que tener bastante aceite". Una vez que estos tres pasos: limpiar el producto, batir huevos y calentar el aceite están listos, llega el momento de ponerse a la acción.

El primer paso es pasar el producto por harina, "que nos cubra toda la merluza", dice. En este momento aporta un buen truco para quitar el exceso que, quizá, desconocías: "La sacudimos, unos golpecitos, sin estropear el producto, pero asustando un poquito la harina", explica Victoria mientras vemos cómo le da unos ligeros golpes al trozo de merluza.

Una vez que ya la has pasado por harina, toca pasarla por el huevo. Vuelta y vuelta. De nuevo, a la hora de echar el producto en la sartén, añade otro truco: "Es muy importante, para que no se nos baje la temperatura de golpe, ir de uno en uno en lo que queremos freír", dice contundente.

Después de cocinar por ambos lados, toca quitarlo de la sartén: "La sacamos a papel absorbente", finaliza Victoria para eliminar el exceso de aceite antes de emplatar y disfrutar de una riquísima comida rebozada.