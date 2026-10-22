Gran feria gastronómica con 12 tipos de pinchos hasta 3 euros en este municipio hasta el 8 de noviembre

Las fiestas gastronómicas no cesan en Galicia. Esta vez le toca el turno al municipio de Ponteareas (Pontevedra), que desde hoy, 22 de octubre, y hasta el próximo 8 de noviembre, celebra la cuarta edición de 'Pinchotea', su popular ruta de pinchos con precios que no superan los 3 euros.

En esta ocasión serán un total de 12 establecimientos los que formarán parte de esta increíble ruta gastronómica. Durante estas tres semanas, el público podrá disfrutar de estas creaciones durante los jueves, viernes, sábados y domingos.

Pinchos exquisitos por un precio máximo de 3 euros

Ponteareas (Pontevedra) se prepara para disfrutar de la cuarta edición de su ya tradicional ruta gastronómica, Pinchotea, una iniciativa que llenará de mucho sabor las calles de la localidad.

La propuesta gastronómica se celebrará del 22 de octubre al 8 de noviembre y contará con la participación de un total de 12 establecimientos hosteleros, que ofrecerán sus propias creaciones culinarias para conquistar el paladar de vecinos y de todos los visitantes que se animen a visitar el municipio.

Durante estas tres semanas, se podrá recorrer todos los locales participantes y descubrir una amplia variedad de pinchos. El precio máximo de cada uno de ellos será de tres euros.

Para facilitar la participación del público, la organización ha establecido unos horarios para la degustación. Los jueves, viernes y sábados, los establecimientos servirán sus pinchos en horario de tarde-noche, de 19:30 a 23:30 horas. Por su parte, los domingos la ruta se trasladará a la sesión vermú, de 11:30 a 14:30 horas.

Estos son los 12 establecimientos participantes y sus correspondientes pinchos:

O Túnel: Tartaleta de Ratatouille con abanico de ibérico y huevo de codorniz

Mama Fina: Taco de pollo

Balú: El montadito de Iris

A Tenda: Tosta a Tenda

Troll: Verde

Papelón con Limón: El bikini pulled pork

La Preciosa: Paque

El Montadito: Montadito

Eira Vella: Pulbao Eira Vella

Tapería Berceo: El pecado del Berceo

Vinoteca Casa Rivero: Pulpo con texturas de queso azul

Cortiñas: El Frijolón

Votaciones y sorteo para los clientes que participen

Además de degustar las diferentes propuestas, la participación del público tendrá un papel fundamental en Pinchotea. Para ello, cada creación contará con un código QR exclusivo que permitirá acceder a una aplicación móvil desde la que se podrán emitir las votaciones.

En esta herramienta también se podrá consultar la ubicación exacta de los establecimientos participantes, las propuestas gastronómicas en cada uno de ellos y, si se quiere, subir fotos de los pinchos consumidos. Consumir un mínimo de cuatro pinchos será requisito indispensable para entrar en el sorteo de regalos.

Las personas que no estén familiarizadas con las nuevas tecnologías también podrán participar mediante una tarjeta física. En este caso, deberán reunir los sellos correspondientes a cuatro pinchos consumidos para acceder al sorteo final.

"Os agasallos serán aportados polos locales participantes, por otras empresas colaboradoras e tamén polo propio concello de Ponteareas", indican desde el concello.

Estos son los pasos a seguir para participar en las votaciones: