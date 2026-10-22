La fiesta de Halloween más terrorífica en un pueblo de 400 habitantes con túnel del terror y efectos especiales

Conseguir calabazas naturales, organizar un trivial de miedo, preparar una lista de reproducción con bandas sonoras de películas de terror... Galicia se prepara para la noche de Halloween, la más terrorífica del año.

Municipios de toda la región ultiman los detalles para celebrar la noche del 31 de octubre por todo lo alto. Es el caso de la parroquia de Couso, en Gondomar (Pontevedra), que contará para la ocasión con un terrorífico túnel del terror.

Una fiesta terrorífica con Drácula como DJ

Apenas quedan unos días para Halloween. Mientras algunos optarán por pasar la noche en casa disfrutando de grandes clásicos del cine de terror, como El exorcista, otros preferirán salir y divertirse.

Para estos últimos, hay un plan perfecto: una fiesta con un túnel del terror en un pueblo de 400 habitantes. La propuesta incluye también música en directo a cargo de un DJ, una cantina con comida y una chocolatada gratuita para los asistentes.

Organizado por la Asociación Políticamente Incorrectos, el evento tendrá lugar unos días antes de la noche de Halloween: el sábado 24 de octubre en la parroquia de Couso.

Tal y como se anuncia en el cartel promocional, la actividad contará con actores en directo, una ambientación extrema, efectos sonoros y especiales que permitirán a los asistentes sumergirse de lleno en una experiencia terrorífica e inmersiva.

"¿Preparado para vivir tu peor pesadilla? No es una ruta... es una pesadilla. Entre... si te atreves", animan desde la organización.

Drácula, conocido entre los mortales como Kiko Carballo, será el encargado de amenizar el evento con su música. Además, habrá una cantina con venta de bocadillos y bebida, así como reparto gratuito de chocolate caliente.

Las entradas continúan a la venta con un precio de 8 euros por persona. El ticket incluye chocolate gratis y una buena dosis de terror. "Reserva el día 24 para luchar contra tus demonios a un precio razonable".