Gran fiesta gastronómica el 27 de septiembre: música, pulpo y un menú a 22 euros con cerdo al espeto como protagonista

¿Qué mejor plan para despedir septiembre que disfrutar de una buena fiesta gastronómica gallega? El próximo domingo 27 de septiembre tienes una cita muy especial en Redondela, comarca de Vigo o, por lo menos, si eres fan de la comida tradicional gallega y te gusta disfrutar del tiempo en compañía de amigos o familiares.

Hablamos de la IV Festa do Porco ó Espeto que tendrá lugar en Trasmañó, Cabanas (Rande), una cita culinaria organizada por la comisión de Festas da Virxe do Carme que este año ofrece un menú exquisito que no querrás perderte.

"Os tickets están voando"

La cuarta edición de la Festa do Porco ó Espeto está siendo todo un éxito, tal y como han anunciado los organizadores en sus redes sociales. Gastronomía, música, motor y actividades para todos los públicos son los principales atractivos de esta fiesta que ya está más que consolidada en Redondela.

La programación arrancará al mediodía con la Xuntanza Moteira, en la zona situada bajo el Puente de Rande, con una ruta presentada por Paco Ferreira, alcalde de Gondomar y motero.

A las 14:00 horas será la lectura del pregón, que correrá a cargo de Manuel Muíños Amoedo, sacerdote, director de "Proyecto Hombre" y motero. Tras su intervención, comenzará la comida popular, prevista para las 14:30 horas. El menú tendrá como protagonista una ración de porco ó espeto, acompañado de patatas, pimientos, bebida (vaso de vino tinto o agua), postre y café con un precio de 22 euros por persona.

Además, también habrá servicio de pulpeiro durante todo el día para todas aquellas personas que quieran degustar este manjar del mar.

A las 16:00 horas será el turno de los juegos y los sorteos para los moteros participantes. Por si fuera poco, se podrá disfrutar de una feria de artesanía durante todo el día, completando el día con la compra de productos a buen precio.

Por supuesto, no faltará la música, que correrá a cargo de DJ An-Hell, que se encargará de poner el ritmo a esta increíble fiesta gastronómica bajo el puente de Rande.

Si quieres disfrutar de un día diferente en el que la gastronomía será la protagonista, no dudes en reservar tu ticket en la Cafetería Rodeo, la Cafetería Puerto Vieira o el Bar Ruada Redondela.