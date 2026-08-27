Gran fiesta del pan ideal para visitar el 30 de agosto: degustaciones de churrasco, pulpo y mucha música

El Pan de Millo es uno de los panes tradicionales de Galicia y tiene una fiesta en su honor Shutterstock

Agosto no puede acabarse sin disfrutar de una buena fiesta gastronómica de esas que tanto nos gustan en Galicia. ¿Qué mejor que bailar y comer productos típicos de la tierra? Si eres de las personas que no quieren perderse nada, este 30 de agosto tienes una cita en la parroquia de Cabral, en Vigo, que seguro no te quieres perder.

Se trata de la XXXVIII Romaría do Pan de Millo de Cabral, que se celebrará en el parque forestal de Cotogrande, Becerreira, y en la que no solo podrás degustar este exquisito pan, sino varios productos destacados de la gastronomía gallega para darse un buen festín.

Mucha gastronomía y música

La parroquia viguesa de Cabral ya lo tiene todo listo para vivir este domingo 30 de agosto una nueva edición de la popular Romaría do Pan de Millo. La celebración se llevará a cabo en el parque forestal de Cotogrande, el lugar escogido para disfrutar de esta fiesta gastronómica y poner en valor la tradición y cultura gallegas.

Galicia no se entiende sin su pan. El pan de millo es un pan tradicional gallego elaborado con harina de maíz, trigo y centeno, y que se caracteriza por su corteza gruesa y su sabor tirando a dulce.

El producto protagonista de esta fiesta será, como cada año, el emblemático Pan de Millo, que podrá adquirirse y degustarse durante la fiesta. La oferta gastronómica no se queda ahí, también se podrá comer pulpo á feira, churrasco, sardinas asadas y empanada. Todo ello rodeado de un ambiente espectacular, al aire libre y en la mejor compañía.

Como es obvio, la música no puede faltar. Por la mañana actuarán el Grupo Folclórico Airiños de la A.C. Coto - Cabral y la Agrupación Musical Lira de San Miguel de Oia, quienes se encargarán de poner música tradicional a las primeras horas de celebración.

Durante la tarde llegará el turno de la Charanga Os Imperiais de As Neves, la Banda de Gaitas Cotogrande del C.C.R. Cabral y el grupo de canto Os Silandeiros, procedente del C.R.C. Torroso, que ofrecerá una actuación especial.

La jornada contará, además, con una nueva edición de la Mostra dos Produtos do Campo, una oportunidad ideal para conocer diferentes productos de la zona. Entre los participantes que expongan sus propios productos se sortearán varios regalos donados por M. Alonso Carpinteiro. Habrá un amplio parking gratuito.