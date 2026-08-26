Gran fiesta de la pizza a partir del 11 de septiembre con variedades dulces y saladas en este municipio

Durante el evento, los asistentes también podrán disfrutar de música, animación de calle y mucho más Shutterstock

La pizza es uno de los platos más populares y consumidos en todo el mundo. Nació en la ciudad de Nápoles (Italia), pero con el paso del tiempo, se extendió a todo el planeta.

Existen muchísimas variedades de pizza, y ahora llega una buena oportunidad para degustar opciones tanto saladas como dulces en la gran fiesta de la pizza que se celebrará en este municipio.

Aterriza un gran festival de la pizza el 11 de septiembre

En Galicia contamos con numerosas pizzerías destacadas, pero, a pocos kilómetros de la frontera, ya se están ultimando los preparativos para un gran evento gastronómico dedicado a este plato.

El municipio portugués de Vila Nova de Cerveira ha anunciado los primeros detalles del Festival da Pizza. La quinta edición se celebrará el segundo fin de semana de septiembre y contará con novedades dulces y saladas.

Del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, vecinos y visitantes podrán degustar una amplia variedad de pizzas, todavía por conocer, y disfrutar de animación de calle, música y muchas más sorpresas en la Praça Minho.

La vuelta a la rutina nunca es fácil, pero este evento se presenta como una buena oportunidad para hacer más llevadero el regreso a las clases de los estudiantes y la vuelta al trabajo de quienes ya han terminado sus vacaciones.

Pizzas saladas y dulces, música y mucho más

"Este año, con novedades dulces y saladas y más momentos de animación, para vivir y saborear en buena compañía. Un ambiente de calle al verdadero estilo italiano, con música, animación y mucha alegría", señalan desde el propio Ayuntamiento.

En una publicación en redes sociales, el consistorio ha confirmado que Vila Nova de Cerveira se transformará en un pequeño rincón de Italia durante el 11, 12 y 13 de septiembre, con la pizza como gran protagonista.

La programación del evento está todavía pendiente de anunciar. Si echamos un vistazo a la agenda de ediciones anteriores, el Festival da Pizza, además de ofrecer pizzas en sus versiones tradicionales y contemporáneas, también contó con espectáculos, showcookings y muchas otras propuestas.

La música también tiene un papel protagonista, con conciertos de artistas italianos. Asimismo, los más pequeños pudieron disfrutar el año pasado con talleres infantiles y actividades para todas las edades.