La feria del marisco ideal para visitar hasta el 6 de septiembre: nécoras, mejillones y más desde 7 euros

Nécoras, almejas, vieiras, mejillones, ostras, langostinos, camarones, percebes y pulpo, entre otros, son algunos de los manjares a degustar Shutterstock

Ya no queda nada para terminar agosto, el mes con más fiestas en Galicia, especialmente gastronómicas. Sin embargo, todavía queda mucho por celebrar, y en Vigo, lo saben muy bien. Desde este jueves, 27 de agosto, y hasta el 6 de septiembre -los dos fines de semana-, la ciudad olívica se prepara para ocho jornadas dedicadas al marisco.

Así, este jueves arranca en O Berbés la XIX Festa do Marisco de Vigo. Durante estos días, el marisco será el gran protagonista, con degustaciones de algunos de los productos del mar más populares y apreciados de Galicia.

XIX Festa do Marisco de Vigo

La Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (Acopevi) ya lo tiene todo preparado para comenzar la XIX Festa do Marisco, que se celebrará en el recinto de O Berbés durante ocho días repartidos entre el último fin de semana de agosto y el primer fin de semana de septiembre: del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre.

Esta edición duplica sus días de celebración, además de servir como antesala del cincuenta aniversario de ACOPEVI, que la asociación celebrará en 2027 coincidiendo con la vigésima edición de la fiesta. Durante todos estos días, los asistentes podrán degustar una amplia variedad de mariscos y disfrutar de la riqueza de la gastronomía gallega al máximo.

Desde mejillones, nécoras o cigalas, hasta percebes, almejas o pulpo, entre otros productos, son las exquisiteces que se ofrecerán en O Berbés en esta emblemática fiesta gallega que prevé superar los 50.000 visitantes a lo largo de los dos fines de semana.

A continuación, te detallamos el listado completo de precios para la XIX Festa do Marisco:

Mejillones a la vinagreta: 9 euros

Arroz de mariscos: 10 euros

Almejas a la marinera: 20 euros

Vieira a la gallega (2 unidades): 14 euros

Salpicón de centollo o bogavante: 26 euros

Pulpo á feira (pequeña): 19 euros

Pulpo á feira (mediana): 29 euros

Pulpo á feira (grande): 36 euros

Cigala a la plancha (2 piezas): 33 euros

Vieiriña a la plancha (8 piezas): 12 euros

Navaja a la plancha (10 piezas): 15 euros

Gambón a la plancha (8 piezas): 11 euros

Bogavante a la plancha (1 pieza): 28 euros

Nécora cocida (1 pieza): 7 euros

Cigala cocida (8 piezas): 19 euros

Camarón: 24 euros

Percebe cocido: 33 euros

Mejillones al vapor: 8 euros

Langostino cocido: 12 euros

Ostras de Arcade (12 piezas): 18 euros

Pero esto no es todo, la propuesta gastronómica se completa con una amplia variedad de empanadas (de zamburiñas, chocos, sardinas, entre otras), disponibles por porciones entre los seis y los ocho euros, o de 1 kg entre los 21 y los 30 euros.

También habrá una selección de postres en la que no faltarán los clásicos más tradicionales (tarta de Santiago, tarta de queso y brownie), cuyas porciones tendrán un precio de siete euros.

Respecto a la bebida, hay opciones desde agua o refrescos, hasta cervezas, vermut, chupitos y una amplia selección de vinos. Incluso, para quienes lo deseen, pueden adquirir merchandising, una taza de vino (1 euro) o una camiseta (5 euros).

Para adquirir tu ticket, debes acudir al recinto correspondiente para ello de jueves a sábado, entre las 12:00 y las 16:00 horas, y de 19:30 horas a 23:30 horas. El horario habilitado los domingos será entre las 12:00 horas y las 16:00 horas.

Actuaciones musicales y entretenimiento infantil

Además de la gastronomía, la Festa do Marisco de Vigo también ofrece una gran diversidad de actuaciones musicales, tanto de día como nocturnas, y un espacio para que los más pequeños también se lo pasen en grande. Habrá actividades infantiles los sábados y domingos de 13:00 a 16:00 horas.

Entre las actuaciones diarias, destaca la música ambiental durante todo el evento y las actuaciones de Tríos musicais clásicos los sábados y domingos.

Actuaciones nocturnas: