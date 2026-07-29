Guía de la Fiesta del Albariño 2026 en Cambados (Pontevedra): programa, horarios y todo lo que no te puedes perder

La cuenta atrás ha terminado. La Fiesta del Albariño, una de las celebraciones más importantes de España, regresa a Cambados (Pontevedra) del 29 de julio al 2 de agosto, con una programación que incluye catas, música en directo y mucho más.

Los amantes del vino tienen una cita en la comarca de O Salnés durante los próximos días, con motivo de la celebración de la fiesta vinícola más antigua de Galicia y la segunda de España, declarada de Interés Turístico Nacional.

Así será la Fiesta del Albariño 2026

Del 29 de julio al 2 de agosto, Cambados reunirá a miles de personas para vivir en directo esta experiencia cultural llena de historia, música y color. Más allá de las catas, los asistentes podrán disfrutar de una agenda de ocio repleta de eventos y actividades para todos los públicos.

Para que no te pierdas ningún detalle, a continuación te presentamos la programación completa, día a día, del 29 de julio al 2 de agosto, de la Fiesta del Albariño 2026:

Miércoles, 29 de julio: Inauguración de la Fiesta del Albariño

A las 13:00 horas: Pregón e inauguración de la LXXIV Festa do Albariño 2026

Pregón e inauguración de la LXXIV Festa do Albariño 2026 A las 13:30 horas: Apertura de las casetas de vino en el Paseo da Calzada

Apertura de las casetas de vino en el Paseo da Calzada A las 19:00 horas: Pasacalles con Batukada Olodum do Coio

Pasacalles con Batukada Olodum do Coio A las 20:00 horas: Espectáculo familiar a cargo del Mago Noel en la Praza do Concello

Espectáculo familiar a cargo del Mago Noel en la Praza do Concello A las 21:00 horas: Sesión DJ en la Praza das Rodas

Sesión DJ en la Praza das Rodas A las 22:00 horas: Concierto de De Ninghures y Law en la Praza de Fefiñáns

Concierto de De Ninghures y Law en la Praza de Fefiñáns A las 23:00 horas: Verbena amenizada por la orquesta Suavecito en la Praza do Concello

Verbena amenizada por la orquesta Suavecito en la Praza do Concello A las 23:00 horas: Sesión DJ con Rude Rob en Classic Club

Jueves, 30 de julio: Primera cata de los vinos

A las 10:00 horas: Primera cata de los vinos presentados a concurso en el Parador de Cambados

Primera cata de los vinos presentados a concurso en el Parador de Cambados A las 11:00 horas: XV Túnel do Viño Rías Baixas en el Salón de Congresos José Peña

XV Túnel do Viño Rías Baixas en el Salón de Congresos José Peña A las 17:30 horas: XV Túnel do Viño Rías Baixas en el Salón de Congresos José Peña

XV Túnel do Viño Rías Baixas en el Salón de Congresos José Peña A las 19:00 horas: Pasacalles a cargo de Batukada Olodum do Coio

Pasacalles a cargo de Batukada Olodum do Coio A las 21:00 horas: Sesión DJ en la Praza das Rodas

Sesión DJ en la Praza das Rodas A las 22:00 horas: Concierto de Mondra, Alana y Amoebo en la Praza de Fefiñáns

Concierto de Mondra, Alana y Amoebo en la Praza de Fefiñáns A las 23:00 horas: Sesión DJ en la Praza de Alfredo Brañas

Sesión DJ en la Praza de Alfredo Brañas A las 23:00 horas: Sesión DJ con Luis Rubén y Cristian Álvarez en Classic Club

Sesión DJ con Luis Rubén y Cristian Álvarez en Classic Club A las 23:30 horas: Verbena amenizada por América de Vigo en la Praza do Concello

Verbena amenizada por América de Vigo en la Praza do Concello A las 00:00 horas: Sesión DJ con Rapu y Mediokilos en Baloca Bar

Viernes, 31 de julio: XV Túnel do Viño Rías Baixas y Nortada Electrónica

A las 11:00 horas: Segunda cata de los vinos presentados a concurso en el Parador de Cambados

Segunda cata de los vinos presentados a concurso en el Parador de Cambados A las 11:00 horas: XV Túnel do Viño Rías Baixas en el Salón de Congresos José Peña

XV Túnel do Viño Rías Baixas en el Salón de Congresos José Peña A las 16:00 horas: Nortada Electrónica en el Paseo de San Tomé

Nortada Electrónica en el Paseo de San Tomé A las 17:30 horas: XV Túnel do Viño Rías Baixas en el Salón de Congresos José Peña

XV Túnel do Viño Rías Baixas en el Salón de Congresos José Peña A las 19:00 horas: Pasacalles con Batukada Olodum do Coio

Pasacalles con Batukada Olodum do Coio A las 21:00 horas: Concierto de Roa, Luar la L y La Pantera en la Praza de Fefiñáns

Concierto de Roa, Luar la L y La Pantera en la Praza de Fefiñáns A las 21:00 horas: Sesión DJ en la Praza das Rodas

Sesión DJ en la Praza das Rodas A las 22:30 horas: Verbena con el grupo Alkar y sesión DJ con Madva y Paco Vulkano en la Praza do Concello

Verbena con el grupo Alkar y sesión DJ con Madva y Paco Vulkano en la Praza do Concello A las 23:00 horas: Sesión DJ amenizada por Yako en Classic Club

Sesión DJ amenizada por Yako en Classic Club A las 23:00 horas: Sesión DJ con Aghodelo en Baloca Bar

Sábado, 1 de agosto: Sesiones DJ, conciertos y más

A las 11:00 horas: XV Túnel do Viño Rías Baixas en el Salón de Congresos José Peña

XV Túnel do Viño Rías Baixas en el Salón de Congresos José Peña A las 16:00 horas: Nortada Electrónica en el Paseo de San Tomé

Nortada Electrónica en el Paseo de San Tomé A las 19:00 horas: Pasacalles Batukada Olodum do Coio

Pasacalles Batukada Olodum do Coio A las 21:00 horas: Sesión DJ en la Praza das Rodas

Sesión DJ en la Praza das Rodas A las 22:00 horas: Concierto de Rufus T Firefly, Cora Yako y Agoraphobia en la Praza de Fefiñáns

Concierto de Rufus T Firefly, Cora Yako y Agoraphobia en la Praza de Fefiñáns A las 22:30 horas: Sesión DJ con Matrek y JJ Compota en la Praza do Concello

Sesión DJ con Matrek y JJ Compota en la Praza do Concello A las 23:00 horas: Sesión DJ en la Praza de Alfredo Brañas

Sesión DJ en la Praza de Alfredo Brañas A las 23:00 horas: Sesión DJ con Aghodelo en Classic Club

Domingo, 2 de agosto: Fin de fiestas y fuegos artificiales