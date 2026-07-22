Confirmado: la fiesta perfecta del verano para comer churrasco sin límite a precios populares

El churrasco es considerado un auténtico tesoro nacional para los veranos de Galicia. Es el rey absoluto de fiestas gastronómicas como las que están por celebrarse este fin de semana en Covelo (Pontevedra).

Más de 2.000 kilos de carne, 2.500 raciones, música en directo, artesanía, actividades acuáticas y propuestas para toda la familia convertirán este municipio de la comarca de Paradanta en un referente festivo este próximo 25 de julio.

Cada ración incluirá 600 gramos de churrasco

El Concello de Covelo ultima los preparativos para celebrar una de las citas más emblemáticas del municipio: las XLV Festas Patronais e do Churrasco, que tendrán lugar del 24 al 26 de julio, con una programación pensada para que vecinos y visitantes disfruten al máximo de los tres días de fiesta.

El momento más esperado llegará el sábado 25 de julio, con la tradicional Festa do Churrasco, una cita gastronómica que cada año reúne a miles de personas en el Campo da Feira de Covelo y que en esta edición volverá a sorprender por sus cifras.

Durante la jornada se servirán alrededor de 2.500 raciones, elaboradas con cerca de 1.800 kilos de carne en la propia Carballeira.

Cada ración incluirá aproximadamente 600 gramos de churrasco, con costilla de ternera, costilla de cerdo, un criollo, pimientos de Padrón con certificado de origen, pan y un vaso de vino, por un precio popular de 8 euros.

A partir de las 14:00 horas comenzará el reparto de las raciones, mientras la fiesta estará amenizada por la charanga Os Encerellados, seguida de los conciertos de Los 5 del Titanic y A Banda do Sequío, que pondrán música y ambiente durante toda la tarde.

Durante toda la jornada habrá también una cantina con precios populares, así como una amplia variedad de propuestas para todos los gustos: pulpo, filloas, rosquillas, dulces artesanos y otras especialidades.

Como novedad consolidada, la celebración se extenderá también a varios establecimientos hosteleros del municipio, que ofrecerán churrasco al mismo precio que en la Carballeira. Los locales colaboradores son:

Bar Cuartel (A Lamosa)

Bar Buraco (Covelo)

Bar A Cova do Ferro (Godóns)

Bar Plaza (Maceira)

Bar Milita (A Graña)

Bar Casa Cultural da Graña (A Graña)

Los establecimientos podrán ofrecer, de forma opcional, otros productos como bebidas, patatas o ensalada, que se cobrará aparte según las tarifas habituales de cada local. Desde el Concello recomiendan reservar con antelación.

Los tickets adquiridos anticipadamente en el Concello hasta el 23 de julio, o el propio día 25 en el punto de venta de la Carballeira a partir de las 11:00 horas, solo serán válidos para consumir en el Campo da Feira.

Un plan para toda la familia

Desde las 12:00 horas se celebrará la Muestra de Productos de Covelo y la tradicional Feria de Artesanía, donde productores y artesanos locales darán a conocer lo mejor del municipio.

Para los más pequeños, el Campo de Fútbol Municipal se convertirá en un espacio de diversión con actividades acuáticas.

Las fiestas arrancarán el viernes 24 de julio con una gran verbena a cargo de los grupos Conexión y Trío Azabache.

El domingo 26 continuará la programación con la tradicional Fiesta de la Bicicleta, un paseo pensado para todas las edades, y con la proyección del Cine de Verano, a las 22:30 horas, en la Praza Mestre Cerviño, con la película Quién es quién.