Así será la Fiesta de la Cigala de Vigo a partir del 10 de julio: tres días en honor a este manjar

Ya no queda nada para que Vigo celebre su tradicional Festa da Cigala. En 2026 llega, nada más y nada menos, que a su XXXII edición, consolidándose como una de las citas gastronómicas más esperadas para disfrutar de este emblemático manjar de las Rías Baixas.

Del viernes 10 al domingo 12 se celebrará esta popular y tradicional fiesta gastronómica, que reunirá a vecinos y visitantes en un fin de semana muy especial dedicado a rendir homenaje a uno de los productos del mar más apreciados de la gastronomía gallega. Durante esos días, la cigala será la gran protagonista de la celebración.

XXXII Festa da Cigala de Vigo

La XXXII Fiesta de la Cigala de Vigo se celebrará los días 10, 11 y 12 de julio, con un completo programa de actividades que combinará gastronomía, tradición y confraternidad.

La programación arrancará el viernes 10 de julio con la recepción de las cofradías participantes. Como acto de bienvenida, se ofrecerá un lunch en el Hotel-Restaurante Bahía de Chapela, dando el pistoletazo de salida a un fin de semana dedicado a uno de los productos estrella de las Rías Baixas.

El sábado 11 de julio será la jornada central de la celebración. A las 11:30 horas, el Auditorio de la sede del Consorcio de la Zona Franca de Vigo acogerá el encuentro de cofradías y el nombramiento de los nuevos cofrades. Durante el acto también tendrá lugar el pregón oficial, que correrá a cargo del director de Canal Cocina, Pepe Marín.

La ceremonia contará además con la presencia de Enric Rivera Gabandé, presidente de la Enogastronomía Mundial y embajador de la Fiesta de la Cigala, quien dará aún más prestigio a esta cita gastronómica.

Al finalizar este acto, los asistentes realizarán la tradicional fotografía de familia antes de iniciar el desfile cofrádico, amenizado por un grupo de gaitas regional, cedido por el Ayuntamiento de Vigo. El recorrido partirá desde la esquina de las calles Arenal con Oporto y finalizará en la confluencia de las calles García Borbón con Serafín Avendaño.

A las 14:00 horas se celebrará la comida de confraternidad en el Club Financiero de Vigo. Durante la sobremesa tendrá lugar el tradicional intercambio de obsequios entre las cofradías participantes.

XXXII Festa da Cigala de Vigo Cedida

La programación concluirá el 12 de julio con una gira marítima por las rías de Vigo y Marín. El embarque está previsto para las 11:30 horas en el Puerto de Vigo.

Desde allí, el catamarán navegará hasta las islas Cíes, bordeando la Costa da Vela hasta Cabo Couso. Posteriormente cruzará la ensenada de Aldán y recorrerá la ría de Marín hasta llegar a la isla de Ons, donde se visitarán algunos de sus lugares más emblemáticos, como el Faro, el Buraco do Inferno y otros rincones de este enclave natural.

A las 14:00 horas se celebrará una comida en Casa Acuña. Por la tarde, a las 18:30 horas, los asistentes embarcarán de nuevo en el catamarán para emprender el viaje de regreso siguiendo el recorrido inverso, con llegada prevista a Vigo a las 19:45 horas, poniendo así el broche final a la XXXII Festa da Cigala.

Alfonso, Secretario de la Cofradía de la Orden de la Cigala de Vigo, nos ha confirmado que en esta edición participará una cofradía de Bélgica y posiblemente dos de Francia (una de Bidart y otra de Saint Terre), además de las de Canarias, Cantabria, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Euskadi, Aragón y, por supuesto, de Galicia y Portugal.

El plazo de inscripción termina este viernes 3 de julio, tanto para la comida en el Club Financiero como para la Gira Marítima.