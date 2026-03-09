No es Italia, pero casi: la mejor "fiesta italiana" con menú a 10 euros se celebra en un pueblo de Galicia

En Galicia somos muy dados a celebrar, y por eso es casi imposible contar con la cantidad de fiestas que se organizan en los distintos municipios de la comunidad a lo largo del año. Las fiestas gastronómicas son uno de los grandes eventos para los gallegos, ya que contamos con productos extraordinarios a los que dedicamos jornadas enteras en su honor, reuniendo vecinos y visitantes alrededor de la buena comida.

Pero no solo celebramos lo nuestro. En Galicia también hay espacio para rendir homenaje a la gastronomía de otros países. Es el caso de la parroquia de Goián, en Tomiño (Pontevedra), que el próximo jueves 19, festivo autonómico, celebrará una fiesta italiana que promete ser todo un éxito, con un menú por 10 euros.

La "fiesta italiana" en Goián

Si eres amante de la gastronomía italiana o simplemente te apetece disfrutar de algo diferente, no puedes perderte la segunda edición de la "Fiesta italiana" de la parroquia de Goián. El evento está organizado por la comisión dos Remedios e San Cristovo de Goián y promete transportar a los asistentes al ambiente de Italia a través de su comida, su decoración y diversas sorpresas.

La cita será el próximo jueves 19 de marzo, festivo autonómico por el Día del Padre, a partir de las 14:00 horas, convirtiéndose en un plan perfecto para celebrar esta jornada especial en buena compañía.

Durante la fiesta, vecinos y visitantes podrán disfrutar de varios platos típicos inspirados en la cocina italiana. El plato principal tendrá un precio muy asequible de 10 euros e incluirá un completo menú compuesto por dos albóndigas, pasta rigatoni, un criollo y pan, además de bebida gratuita y reserva de mesa si cuentas con ticket anticipado.

Para quienes prefieran probar otras opciones, el evento también ofrecerá diferentes alternativas dentro del menú. Entre ellas se podrán encontrar pizza recién hecha, choripán y bocadillos de lomo, ampliando así la oferta gastronómica para adaptarse a todos los gustos.

La experiencia no sería completa sin una buena selección de bebidas. Durante la jornada se podrán degustar cerveza italiana y el popular vino lambrusco, dos opciones perfectas para acompañar la comida y disfrutar aún más en el ambiente italiano.

Así, la fiesta italiana de Goián es el evento perfecto para celebrar el Día del Padre de una manera diferente, saboreando Italia sin salir de Galicia y en perfecta compañía de amigos y familiares.