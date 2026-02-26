Aterriza en Vigo una gran fiesta por el Día de Andalucía con actuaciones y una cena desde 40 euros

Este sábado 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía. Aunque casi 1.000 kilómetros separan Galicia de esta comunidad del sur, Vigo ha preparado un evento muy especial para conmemorar esta fecha tan señalada.

Actuaciones en directo y una gran cena serán el plato fuerte de esta jornada con acento andaluz. Asimismo, el programa de actividades se completará con un baile por la noche, pensado para acercar aún más la cultura andaluza al público.

Un 28 de febrero con acento andaluz en Teis

La Casa de Andalucía en Vigo se encuentra ultimando los últimos detalles para el Día de Andalucía. Este 28 de febrero, los lunares, la música flamenca y el ambiente festivo cobrarán especial protagonismo para sentirse como en el sur.

La celebración comenzará por la tarde, a partir de las 18:30 horas, con una actuación de baile a cargo de diversas formaciones y grupos musicales en el Auditorio de Teis.

En concreto, la cita contará con las actuaciones de Alma Flamenca, Pasión Flamenca, Tony Delgado, Mario Agulla y Gago, los alumnos de la Casa de Andalucía, la Asociación Cultural Triana y el Coro Rociero de la Casa de Andalucía.

La entrada será gratuita, aunque se recomienda acudir con antelación para asegurarse un buen sitio.

"Os invitamos a celebrar juntos el Día de Andalucía el próximo 28 de febrero, a partir de las 18:30 horas, en el Auditorio de Teis. Tras el acto, continuaremos la fiesta con cena y baile en el Hotel Coia", anuncia la Casa de Andalucía en Vigo a través de su perfil de Instagram.

A partir de las 21:30 horas se servirá un completo menú que arrancará con entrantes, como empanada de zamburiña, melón con jamón, calamares a la romana y quesos. Como plato principal, los comensales podrán elegir entre rodaballo y solomillo, y para poner el broche de oro, tarta de frutas, acompañada de café y licores.

El menú tiene un precio de 40 euros para los socios y de 45 euros para los no socios. No obstante, la Casa de Andalucía en Vigo ya ha cerrado el plazo de inscripción para la cena.

Sin embargo, quienes no hayan llegado a tiempo aún podrán disfrutar de las actuaciones previstas en el Auditorio de Teis.