Aterriza en Vigo una fiesta ambientada en Stranger Things con música de los 80: entrada gratuita para todos

El Carnaval está a la vuelta de la esquina, y muchos municipios han anunciado ya el programa de fiestas de 2026. Sin ir más lejos, Vigo celebrará el Entroido desde el viernes 13 de febrero hasta el miércoles 18, con pasacalles, comparsas, concurso de disfraces, talleres y mucha música.

A la programación de fiestas por Carnaval se suman también las salas de música de la ciudad, como La Iguana Club, que precisamente el primer día de celebraciones, el viernes 13, organizará una noche temática inspirada en el universo de Stranger Things, con grandes éxitos de los años 80.

Fiesta temática de 'Stranger Things' en Vigo

¿Echas de menos las aventuras de Once, Will, Mike, Dustin y compañía? ¿Te gustaría revivir su historia a través de la música? Hay buenas noticias para ti: La Iguana Club ha programado una noche temática el viernes 13 inspirada en Stranger Things.

"Estos Carnavales viajamos en el tiempo, y los empezamos el viernes 13 con temática especial de Stranger Things y volveremos a revivir los años 80, con sus grandes hits para pasar una noche increíble llena de bailes, diversión y buen rollo", garantiza La Iguana Club en una publicación en redes sociales.

Separate ways, Never ending story, Running up that hill, Rock you like a hurricane y Master of puppets son algunas de las canciones que marcaron Stranger Things y que sonaron con fuerza en los años 80 en discotecas, bares y radios de coches.

Ahora, La Iguana Club propone un viaje al pasado con una fiesta de Carnaval que invita a descubrir otros grandes éxitos de la época. Para ello, Cliff Teta estará al mando del DJ set , "y ya sabéis lo que eso significa: temazos".

Los asistentes podrán ir caracterizados como cualquiera de los personajes de la saga, desde Eleven hasta Vecna, o desde Dustin hasta Steve, con sorpresas garantizadas para los que acudan disfrazados. Además, se anima a asistir con estética de los años 80.

"Animaos, es Carnaval y en los 80 se derrochaba estilazo", animan desde La Iguana Club.

La entrada a la fiesta temática de Stranger Things es totalmente gratuita. Así pues, los vigueses con ganas de pasarlo bien solo tendrán que acercarse a La Iguana Club y dejarse llevar con The Clash, Talking Heads y Metallica, entre otros grandes grupos de la época. La fiesta comenzará a las 00:00 y se prolongará hasta las 04:30 horas.