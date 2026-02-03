Ya es oficial: París de Noia actuará este viernes en las fiestas de este pueblo a 20 minutos de Vigo

Pensar en el fin de semana es una forma de sobrellevar la carga laboral hasta el viernes. Precisamente, el viernes la agenda de ocio presenta propuestas tan interesantes como una verbena con una de las orquestas más populares.

París de Noia actuará este próximo viernes en la parroquia de O Viso, en Redondela (Pontevedra), con motivo de las fiestas en honor a San Blas, que se celebrarán con varias verbenas y diversos actos litúrgicos.

Entre las numerosas fechas previstas por París de Noia, la orquesta noiesa hará parada en O Viso para poner el toque musical a las fiestas en honor a San Blas.

Con un mes de febrero repleto de actuaciones por toda Galicia, la agrupación musical se desplazará hasta este punto, situado a apenas 20 minutos de Vigo, para hacer bailar al público hasta que el cuerpo aguante.

Al día siguiente, sábado 7 de febrero, para quienes aún tengan ganas de fiesta, será el turno de las orquestas Marbella y La Conexión. Ambas jornadas se celebrarán en un recinto cubierto por una gran carpa, por lo que las inclemencias meteorológicas no supondrán un inconveniente.

Antes de su actuación en O Viso, París de Noia actuará en Budiño, en O Porriño, hoy martes, 3 de febrero. Después, este será el calendario de actuaciones previsto para el segundo mes del año:

Viernes, 6 de febrero: O Viso, en Redondela (Pontevedra)

O Viso, en Redondela (Pontevedra) Sábado, 7 de febrero: Nigoi, en A Estrada (Pontevedra)

Nigoi, en A Estrada (Pontevedra) Domingo, 8 de febrero: Xinzo de Limia (Ourense)

Xinzo de Limia (Ourense) Viernes, 13 de febrero: Porta do Sol, en Vigo

Porta do Sol, en Vigo Lunes, 16 de febrero: Parada de Amoeiro (Ourense)

Parada de Amoeiro (Ourense) Martes, 17 de febrero: Ourense

Ourense Sábado, 21 de febrero: Lalín (Pontevedra)

Lalín (Pontevedra) Domingo, 22 de febrero: Lestedo, en Boqueixón (A Coruña)

Lestedo, en Boqueixón (A Coruña) Viernes, 27 de febrero: Sar, en Santiago de Compostela

Las grandes fiestas de O Viso en honor a San Blas contarán hoy, martes, con un pequeño aperitivo festivo que incluye la salida del carro da burra por los distintos lugares de la parroquia, acompañado de la charanga Tropical.

Además, se celebrarán varias misas rezadas tanto por la mañana como por la tarde, y la jornada se cerrará con una gran verbena amenizada por el dúo Prisma.