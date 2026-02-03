Fecha confirmada: la fiesta de la primavera más esperada de Vigo se celebrará el 21 de febrero hasta la madrugada

Al fin conocemos la programación de la Primavera Fest 2026, que se celebrará en San Andrés de Comesaña, Vigo. Este esperado evento tendrá lugar el sábado 21 de marzo en el Torreiro de la parroquia, donde vecinos y visitantes de todas las edades podrán disfrutar de una jornada llena de música y buen ambiente.

Primavera Fest en Comesaña

El sábado 21 de marzo, el Torreiro de San Andrés de Comesaña se llenará de música, diversión y actividades para todas las edades con la celebración de la Primavera Fest 2026. Desde primeras horas de la mañana hasta bien entrada la noche, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un programa pensado para toda la familia.

La jornada arrancará a las 10:00 horas con la Feira de antigüedades e artesanía, un espacio ideal para descubrir objetos y trabajos artesanales, mientras se disfruta del buen ambiente. A las 12:00 horas, habrá Festa Rachada con la actuación de la comparsa Os da Casa.

Durante todo el día, los asistentes podrán degustar los clásicos bocatas de cerdo al espeto en el bar de la comisión, una deliciosa propuesta gastronómica que no puede faltar en este tipo de eventos. Ya por la tarde, a las 17:30 horas, los más pequeños -y los no tan pequeños-, disfrutarán de un cuentacuentos con Isabel Porto.

A las 19:00 horas, llegará el turno de echarse unas risas con el monólogo de Hermen&Gildo, que promete arrancar carcajadas a todos los presentes. Y para cerrar la jornada con música en directo, a las 20:30 horas, Miguel Cerqueira ofrecerá un concierto con voz y guitarra que transformará el torreiro en una fiesta.

Finalmente, a partir de las 22:30 horas, Charly DJ pondrá ritmo con su DJ set made in Coruxo, ideal para quienes quieran prolongar la fiesta hasta la madrugada.