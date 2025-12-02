Si te gusta la fabada, no te puedes perder esta fiesta: raciones hasta reventar y carpa con calefacción

El frío se instala en Galicia, y para entrar en calor no hay nada mejor que un plato de cuchara. El caldo gallego, el lacón con grelos y el cocido gallego son los guisos por excelencia; no obstante, Galicia, por su cercanía a Asturias, también celebra fiestas dedicadas a la fabada.

Sin ir más lejos, la pequeña parroquia de Nantes, en Sanxenxo (Pontevedra), está ultimando los detalles de sus fiestas patronales, que incluyen en su programación una fiesta de la fabada y otras actividades de interés.

Fabada hasta reventar, verbena y mucho más

La Fiesta de la Fabada de Nantes se celebrará el próximo sábado 6 de diciembre, coincidiendo con el festivo por el Día de la Constitución Española. La jornada, en honor a San Antonio, contará además con el toque musical del dúo Perlas.

Para los amantes de la gastronomía tradicional y casera, Nantes ofrece el plan perfecto para el fin de semana: una jornada dedicada en exclusiva a la fabada, un plato asturiano tan sabroso como reconfortante.

El evento gastronómico se llevará a cabo en un recinto cubierto con carpa y calefacción, por lo que ni el frío ni la lluvia serán excusa para quedarse en casa.

Las fiestas patronales de Nantes continuarán al día siguiente, el domingo 7 de diciembre, con una misa a las 13:00 horas, seguida de una procesión a cargo del grupo de gaitas Breteva de Nantes. Por la noche, las orquestas Satélites y Marbella pondrán el toque musical.

Será una jornada para bailar y disfrutar del buen ambiente, previa al último día de las festividades, dedicado a la Inmaculada Concepción. Este día contará con una misa a las 12:30 horas, seguida de una procesión a cargo del grupo de gaitas Savia Nova Terribles do Santo.

A continuación, te detallamos la programación completa por días de las fiestas patronales de Nantes:

Sábado, 6 de diciembre (Fiesta en honor a San Antonio)

A las 13:00 horas: Fiesta de la Fabada y actuación del dúo Perlas

Domingo, 7 de diciembre (Fiesta en honor a Santa Eulalia)

A las 13:00 horas: Misa, seguida de una procesión

Por la noche, verbena a cargo de las orquestas Satélites y Marbella

Lunes, 8 de diciembre (Fiesta en honor a la Inmaculada Concepción)