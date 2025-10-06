Regresa a Galicia una importante fiesta de recreación histórica: así será la Batalla de Rande

Galicia tiene una gran y rica tradición festiva, siendo una de las regiones de España con más fiestas populares. En este sentido, las fiestas gallegas se caracterizan por la exaltación de productos locales y la preservación de tradiciones históricas y culturales.

Aunque el verano ha terminado, la fiesta sigue viva en Galicia. De hecho, Rande se prepara para revivir una de las batallas navales más importantes de la historia, la que enfrentó en 1702 a las tropas angloholandesas e hispanofrancesas en la ría de Vigo.

Talleres, representaciones teatrales y mucho más

La XII Conmemoración de la Batalla de Rande se celebrará los días 11 de octubre en la villa de Redondela (Pontevedra) y el 18 y 19 en Rande. Sin duda, una fecha que los vecinos esperan con entusiasmo y que constituye un destacado evento de recreación histórica.

Tal y como figura en la programación, el sábado 11 se celebrará el tradicional desfile por las calles del centro de la villa a las 18:30 horas, que terminará en la plaza de la Torre.

El día 18 habrá actividades a lo largo del día en el entorno del Museo Meirande con mercado tradicional, talleres de oficios como olería y acuñado de monedas, concentración de embarcaciones tradicionales y representaciones teatrales.

De este modo, la XII Conmemoración de la Batalla de Rande contará este 2025 con "petiscos teatrais" fieles a la historia y que recrearán también escenas cotidianas de la época.

El domingo 19, también en el entorno del Meirande, se repetirá el mercado, los talleres y las representaciones teatrales, con la última función a las 13:30 horas. Esto tiene un simbolismo especial, ya que en ese mismo espacio fue donde las tropas enemigas pusieron sus pies en 1702 en Redondela por primera vez.

Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, recuerda que este episodio histórico convirtió la ría de Vigo en un lugar reconocido mundialmente, "que evoca la fuerza, la resistencia y la identidad de los pueblos de esta tierra". Esta festividad es una de las representaciones históricas más importantes del sur de la provincia.

A continuación, te detallamos el programa completo de la Batalla de Rande 2025:

Sábado, 11 de octubre (Calles de Redondela)

A las 18:30 horas: Desfile por el centro de la villa, finalizando en la Praza da Torre

Sábado, 18 de octubre (Entorno del Museo Meirande)

A las 11:00 horas: Apertura del mercado tradicional

De 11:30 a 20:30 horas: Talleres tradicionales de alfarería, escritura antigua y acuñado de monedas

A las 12:00 horas: Llegada de las embarcaciones tradicionales, y desfile y recibimiento de Barbenzón: O cofre da benvida

A las 13:30 horas: Representación 'O Bastón de Rande'

A las 17:00 horas: A descarga y charla con José Martínez Crespo

A las 18:30 horas: Representación 'A frota queda en Rande'

A las 20:00 horas: Representación 'O inimigo etá na ría: alerta e asedio'

A las 20:30 horas: Actuación de la agrupación O Estreito de Rande

A las 21:30 horas: Representación 'Arde o mar' y fuegos en el muelle

Domingo, 19 de octubre (Entorno del Museo Meirande)