Así serán los Concertos do Marisco 2025 en O Grove (Pontevedra): Siloé, La La Love You, De Ninghures y más

Durante el concierto de La La Love You en O Son do Camiño @lalaloveyouoficial

O Grove (Pontevedra) ha confirmado cuáles serán los conciertos de sus Festas do Marisco 2025, con varios cabezas de cartel con gran bagaje en el panorama musical nacional. Entre el 2 y el 12 de octubre se podrá disfrutar de una oferta cultural maravillosa y gratuita, y de la rica gastronomía gallega.

Los Concertos do Marisco se completa con referentes nacionales y talentos gallegos que reunirán a miles de interesados en estas fiestas con una duración de diez jornadas completas. El cartel reúne varios estilos para todos los gustos y edades en la Praza do Corgo.

Artistas confirmados en los Concertos do Marisco 2025

La Praza do Corgo será el epicentro musical de O Grove a partir del próximo 2 de octubre, con motivo de las celebraciones de la Festa do Marisco.Diferentes artistas llenarán el escenario a lo largo de varios días, combinando talento local y grandes nombres del panorama nacional.

La apertura oficial será el jueves 2 con Fla-Meco, grupo de la zona que dará el pistoletazo de salida. El viernes llega la esperada actuación de Las Ninyas del Corro, referentes del hip-hop actual, que llegarán acompañadas por El Bugg, cuyo género es el trap.

El sábado le toca el turno a Alberto&García, que aportarán su mezcla de tradición y electrónica, mientras que León Benavente deleitará al público con su álbum Nueva sinfonía del caos.

El domingo Galicia estará más que presente con las actuaciones de Cinco en Zocas y De Ninghures. Otras propuestas musicales el resto de los días son: Os Firrás, Caballito, A banda do sequío, Freshkiños y Os Carismáticos, junto con sesiones a cargo de Manu TF, Nanein, Dj Permanente y el dúo Jota & Purpy.

El gran cierre llegará el fin de semana del 10 al 12 de octubre. El viernes 10 será el turno de Siloé. El sábado 11, La La Love You hará vibrar al público junto a Leria, una band que ha irrumpido con fuerza en el panorama gallego.

Esta es la lista de los Concertos do Marisco en O Grove este 2025: