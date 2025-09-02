Pontevedra viajará al pasado este fin de semana para revivir el medievo y rendir homenaje a las 'meigas'

La ciudad de Pontevedra viajará hasta la Edad Media este fin de semana con la celebración de una nueva edición de la Feira Franca. Un viaje al siglo XV que rendirá homenaje a las meigas, "mujeres sabias perseguidas por la historia".

Como recoge Europa Press, el concelleiro de Cultura e Festas, Demetrio Gómez, ha confirmado que "los preparativos están muy avanzados", especialmente en lo relativo a la decoración de las calles del centro histórico. Además, ya están definidos los planes de seguridad, autoprotección y el operativo de tráfico, que se detallarán en los próximos días.

La Feira Franca 2025, que alcanza su 24ª edición, girará en torno a la figura de las meigas como símbolo de resistencia y sabiduría femenina. "Este año, las fiestas tienen un componente claramente feminista", ha señalado Gómez, quien ha destacado que las meigas representaban "una manera de rebelarse contra un patriarcado que explicaba el mundo como no era".

Ciudad de hechizos, leyendas y conjuros

Durante los días 5 y 6 de septiembre, Pontevedra se transformará en una ciudad de hechizos, leyendas y conjuros. Un escenario en el que las meigas, "esas mujeres que nunca callaron", dejarán atrás la condena histórica para bailar con el pueblo y celebrar su legado en un ambiente festivo, participativo y reivindicativo.

La Feira Franca rememora el privilegio concedido por el rey Enrique IV en 1467 para celebrar un mercado libre de impuestos durante un mes. Desde el año 2000, esta tradición se ha revitalizado con un programa de actividades históricas que llenan el casco antiguo de vida, música y color.

Torneos medievales, espectáculos de cetrería, tiro con arco, exhibiciones de esgrima, representaciones del transporte del vino y embarcaciones tradicionales en el Puente del Burgo forman parte de la oferta, junto a un mercado medieval con 100 puestos de artesanía y 50 de hostelería.

El epicentro del evento será, como cada año, el casco histórico, que se convertirá en un escenario medieval con 170 mesas donde familias y grupos de amigos celebrarán comidas y cenas de época. "Estamos prácticamente en el límite de la capacidad" de la zona monumental, ha advertido el concejal.

Implicación vecinal

Una de las claves del éxito de la Feira Franca es la implicación vecinal. Miles de personas se visten de época y decoran sus propias mesas siguiendo criterios estéticos inspirados en el siglo XV, cumpliendo con las normas marcadas por la organización.

Esa participación ciudadana, ha recordado Gómez, es lo que convierte esta fiesta —declarada en 2013 Fiesta de Interés Turístico por la Xunta de Galicia— en una "experiencia única".

Una "propuesta artística exclusiva" para empezar

La programación arrancará este viernes 5 de septiembre a las 22:00 horas con el espectáculo inaugural en la Plaza de A Ferrería, a cargo de la compañía Pablo Méndez Performances.

Se trata de una propuesta artística exclusiva con una duración de 50 minutos, protagonizada por las meigas y con un elenco internacional que incluye artistas procedentes de Francia, Valencia y Colombia, algunos vinculados al Circo del Sol.

Según ha avanzado el propio Méndez, el espectáculo será una experiencia 4D interactiva, con vuelos, acrobacias, danzas verticales y una gran pantalla de vídeo. "Invitamos a todos a traer chaqueta porque "refrescará" y porque habrá alguna sorpresa", ha señalado.