El pueblo gallego que celebra el Carnaval en pleno mes de agosto con The Rapants y Carlos Jean

El Carnaval es una festividad llena de alegría, disfraces y música. Es una época de diversión y celebración antes de la Semana Santa. No obstante, en algunos pueblos gallegos se repite en verano este evento.

Redondela (Pontevedra) celebra su Carnaval no solo a principios de año, sino también en agosto. En 2025, tendrá lugar el próximo 23 de agosto y contará con una variada programación dirigida tanto al público adulto como al infantil.

Una Gala Drag y un concierto de The Rapants

El Carnaval de Verano de Redondela (Pontevedra) regresa por todo lo alto: The Rapants, Gala Drag y mucho más

Redondela calienta motores para el 26º Entroido de Verán, una de las citas más esperadas de la programación estival de la provincia. Será el sábado 23 de agosto y ofrecerá un intenso programa de actividades.

La jornada festiva arrancará en el recinto de la feria a las 19:00 horas con una sesión DJ a cargo de Kike Varela, Olalla González y Borja Rúa, seguida de la ya tradicional Gala Drag, que está prevista para las 21:30 horas.

El actor y showman Carlos Veleiro será el maestro de ceremonias de esta edición. Se repartirán 1.800 euros en premios distribuidos en un primer premio de 1.000 euros, el segundo dotado con 500 euros y el tercero con 300 euros.

El jurado tendrá en cuenta la originalidad, la creatividad y la elaboración de las fantasías.

Finalizada la gala comenzarán los conciertos. Los primeros en subir al escenario a las 23:00 horas serán los muradanos The Rapants, con su "máquina del buen rollo" para hacer que el público lo pase muy bien y baile.

A las 00:30 horas será el turno del músico y DJ Carlos Jean, que será el encargado de hacer vibrar al público en el campo da feira hasta las 02:00 horas. Los DJs Samu Pexe y Rodri Vegas serán los encargados de cerrar la fiesta con una sesión que comenzará a las 02:00 horas y finalizará a las 04:00 horas.

Actividades para los peques

Por otro lado, el Concello de Redondela vuelve a apostar por las actividades dedicadas a los más pequeños. El Entroido de Verán ofrecerá juegos y espectáculos para toda la familia en diferentes localizaciones en el centro de la villa.

La pista da Xunqueira y la plaza de Ponteareas acogerán hinchables con agua desde las 18:00 horas hasta las 21:00 horas. En la plaza de Ponteareas habrá además una yincana con hinchables, y en la pista da Xunqueira se celebrará la fiesta de la espuma a las 21:00 horas.

En la plaza de la Torre, a las 20:30 horas, tendrá lugar el concierto de Brais das Hortas, que pondrá a cantar y bailar a grandes y pequeños.

Refuerzo del transporte público

Como en años anteriores las empresas de transporte público ofrecerán líneas especiales de ida y vuelta a Redondela desde Vigo, Pontevedra y O Porriño. Los autobuses saldrán con destino a Redondela desde los diferentes puntos a partir de las 18:00 horas, y habrá transporte de vuelta hasta las 06:00 horas.